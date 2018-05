BIG BURN İSTANBUL’A HAZIR MISINIZ?

FESTİVAL 4 gün önce Yunus Başaran

Geçen yaza damgasını vuran Big Burn İstanbul Elektronik Müzik Festivali, bu yıla da imzasını atacağa benziyor...

Burn Energy Drink tarafından organize edilen 100’den fazla DJ ve 5 sahne ile unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanan Big Burn İstanbul, 20-21-22 Temmuz’da Suma Beach’te elektronik müzik tutkunlarını ağırlayacak. Festival Line Up anonsu öncesi açıklanmış isimler şimdiden heyecan yarattı. Dünya elektronik müzik sahnesinin yıldızları, Adam Beyer, Claptone, Dubfire, Seth Troxler, Tale Of Us gibi müzik dehalarının sosyal medya sayfaları daha şimdiden katılımcıların heyecanlarını bildiren yorumları ile dolmuş durumda.

Ayrıca festival biletlerini almak isteyenlere de gayet makul bir kampanya sunulmuş durumda. Burn Enerji İçeceği kutularında yer alan siyah açma halkalarındaki şifreyi buraya giren herkes, Biletix indirim koduna çevirdiği takdirde 1 kapaktan 10 TL, 4 Kapaktan da 50 TL indirim kazanabilirsiniz.

Müzik ve doğayla iç içe bir atmosferde, İstanbul’un en gözde açık hava konser alanı Suma Beach’te ikinci kez benzersiz bir festival sizleri bekliyor. Ajandanıza not etmeyi unutmayın!

