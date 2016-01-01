20. ULUSLARARASI KUKLA FESTİVALİ BAŞLIYOR!

FESTİVAL 14 saat önce Ezgi Şuekinci

İstanbul’un seçkin AVM’lerinden biri olan Watergarden İstanbul, harika bir festivale ev sahipliği yapacak!

Karagöz’ün 500. Yaşına özel gerçekleşecek olan 20. Uluslararası Kukla Festivali’nin Anadolu Yakası etkinlikleri, Ataşehir’de bulunan Watergarden’da yapılacak ve etkinlikler serisi, 3 gün sürecek. 13 Ekim Cuma günü müziğin, dansın ve mizahın birlikte sunulduğu “The Fifth Wheel” İpli Kabare, 14 Ekim Cumartesi kuklanın başkenti Prag’dan sürprizlerle dolu bir sirk, dünyanın en iyi 5 kukla gösterisinden biri “Karromato” ve 15 Ekim Pazar kukla ve kuklacı ilişkisini başarılı bir şekilde seyirciye yansıtan, ünlü İspanyol sanatçı Toni Zafra Watergarden sahnede ziyaretçiler ile ücretsiz gösterimde buluşacak.

Festival, İstanbul’un farklı mekanlarındaki gölge oyunu gösterileri ve Topkapı Sarayı Müzesi’nde açılacak bir sergi ile devam edecek.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ