ETKİNLİK AJANDANIZ HAZIR!

KÜLTÜR 14 saat önce Ilgaz Gökırmaklı

Pazartesi sendromlarını şöyle bir köşeye bırakalım lütfen! Yeni haftanın favori etkinliklerini sizler için listeledik.

20 Kasım2017 Pazartesi 20.30

Trump Kültür ve Gösteri Merkezi

Willy Russel’ın klasik eseri Russell’ın Shirley Valentine adlı oyunu, Sumru Yavrucuk’la hayat buluyor. Ses getiren tek kişilik komedi oyunu “Shirley”, tiyatro severlere unutulmayacak keyifli anlar yaşatıyor. Kendini mutfağa hapsetmiş bir kadının kendini keşfediş ve hayatının iplerini yeniden ele alışının hayranlık uyandıran öyküsü, usta oyuncunun yorumu ile birleşince geriye yükselen kahkahalar kalıyor. Haftanın en uzun gününü kahkahalarla bitirmek isteyenlere şiddetle öneriyoruz.

21 Kasım 2017 Salı Sal20:30

DasDas Sahne

Geçtiğimiz hafta perdelerini açan 21. İstanbul Tiyatro Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Festivalin dikkat çeken oyunlarından ‘When in Rome’, kişilerinin iç sesleri ve çarpıcı jestlerinin yanı sıra ışık ve sahne tasarımıyla tanıdık bir hikâyeyi, alışık olmadığımız bir sahne diliyle sahneye taşıyor.

22 Kasım 2017 Çarşamba 21.30

Kadıköy Rexx Sineması

Bu yılın en dikkat çeken filmlerinden birini kaçırdım diye düşünüyorsanız, iyi haberi hemen verelim. Başka Çarşamba’da ‘Soygun’ var! Robert Pattinson’ın sayısız kaynak tarafından “kariyerinin zirve noktası” olarak nitelenen performansıyla bu yıl Cannes Film Festivali’nde övgülere boğulan “SOYGUN / GOOD TIME”, Başka Çarşamba kapsamında gösterilecek.

23 Kasım 2017 Perşembe: 22.00

IF Performance Hall Beşiktaş

Ankara’da içinden çıktığı mahalle yaşantısını müziğine büyük bir samimiyetle aktaran Ezhel, ilk albümünü 2017 yılı Mayıs ayında yayınlamıştı. Şu sıralar yoğun ilgi gören Ezhel, müzikseverlerle buluşmaya tüm hızıyla devam ediyor. Ezhel, bu kez de IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde sevenleriyle buluşacak.

24 Kasım 2017 Cuma21:00

DasDas Sahne

Türk rock müziğinin mihenk taşı Vega, 10 şarkıdan oluşan yeni albümü “Delinin Yıldızı” geri döndü. İlk günden itibaren yoğun ilgi gören albüm, müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Sıradaki konser için istikamet, Dasdas Sahne!

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