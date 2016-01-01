EMMY ÖDÜLLERİ DAĞITILDI

KÜLTÜR 5 saat önce Yunus Başaran

Bu yıl 69.su düzenlenen Emmy Ödülleri, Los Angeles Microsoft Tiyatrosu'nda sahiplerini buldu.

Televizyon dünyasının Oscar’ları olarak kabul edilen Emmy Ödülleri, dün gece Los Angeles’ta gerçekleşen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. 69.su düzenlenen Emmy Ödülleri bu yıl büyük sürprizlerle sona erdi. Geçtiğimiz yılın ses getiren iki yapımı “Stranger Things” ve “Westworld”, geceyi elleri boş kapattı. Stephen Colbert’in sunuculuğunu üstlendiği gecede en iyi dizi, “The Handmaid’s Tale” seçildi. Gecenin bir diğer kazananı da yedi Emmy ile “Big Little Lies” oldu.

2017 Emmy Ödülü kazanan yapımlardan en dikkat çekenleriyse şöyle:

En İyi Senaryo, Dram: “The Handmaid’s Tale”

En İyi Komedi: “Veep”

En İyi Erkek Oyuncu, Dram: Sterling K. Brown, “This Is Us”

En İyi Kadın Oyuncu, Dram: Elisabeth Moss, “The Handmaid’s Tale”

En İyi Erkek Oyuncu, Komedi: Donald Glover, “Atlanta”

En İyi Kadın Oyuncu, Komedi: Julia Louis-Dreyfus, “Veep”

En İyi Dizi: “The Handmaid’s Tale”

En İyi Erkek Oyuncu, Dizi veya TV Filmi: Riz Ahmed, “The Night Of”

En İyi Kadın Oyuncu, Dizi veya TV Filmi: Nicole Kidman, “Big Little Lies”

En İyi TV Filmi: Black Mirror, “San Junipero”

En İyi Yarışma Programı: The Voice

En İyi Talk Show: Last Week Tonight With John Oliver

YAZI YUNUS BAŞARAN