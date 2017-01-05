ÇINARALTI’NDA

KÜLTÜR 21 saat önce

Eskişehir merkezli Çınaraltı dergisi genç yetenekleri ve usta isimleri bir arada buluşturarak lokaldan ulusala yayılan gücünü kanıtlıyor.

Bazı dergiler vardır yaşadığı şehre, mekana döneme ruh ve canlılık katarlar. Eskişehir’de bir lisedeki edebiyat sevdalılarının elinden çıkan Çınaraltı da daha şimdiden hayat bulduğu şehri şekillendiriyor. Eskişehir Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından çıkarılan Çınaraltı genç ve dinamik kadrosuyla yerelden ulusala seslenen bir dergi. Mart 2016’da okurlarına merhaba diyen Çınaraltı adını köklü bir geçmişe sahip Eskişehir Anadolu Lisesinin bahçesindeki okulun simgesi haline gelen çınardan almış. Çınaraltı, genç yazarlara yazacakları bir mecra sunarken aynı zamanda gençlere destek olup yazma serüvenlerinde onları cesaretlendirmeyi amaçlıyor. Geleceğin yazarlarının tarihi dizgisini oluşturuyor bir bakıma. Derginin oluşumunda büyük emeği olan yazar Ali Lidar’ın da girişimleriyle tanınmış yazar ve şairleri sayfalarına konuk eden yayın genç yazar adaylarını tanınmış şair ve yazarlarla aynı sayfada buluşturarak onlara eşsiz bir deneyim yaşatıyor. Var olan okul dergilerinin aksine sanat perspektifinden hareketle edebiyatı merkeze alan gençler bugüne kadar 5 sayı çıkardılar. Her sayıda bir dosya konusuyla okurlarına seslenen Çınaraltı Oğuz Atay, İhsan Oktay Anar, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Cahit Zarifoğlu’nu sayfalarına taşıdı. İnternet baskısı yüzbinlerce kez okunan dergi sadece yazarlarının değil, okurlarının da metinlerine yer veriyor. Edebiyat dergisi çıkarmanın zor ve meşakkatli olduğu bir dönemde Eskişehir Anadolu Lisesi idaresinin Çınaraltı’na olan maddi ve manevi desteği ile bugünlere ulaşan dergi önümüzdeki aylarda ekonomik destek bulabilirse iki ayda bir okurlarıyla buluşmayı hedefliyor. Genç ama kökleri sağlam olan bu mecra, yansıtma gücüyle yeni bir deneyim sunuyor.

YAZI BAĞLAN KESKİN