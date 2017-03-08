ÇAĞATAY ULUSOY BAŞROLDE

KÜLTÜR 24 saat önce Yunus Başaran

Netflix'in ilk Türk Orjinal yapımının başrolünde yakışıklı aktör olacak.

Netflix’in ilk Türk Orjinal yapımı olacağı haberini aldığımızda çok heyecanlanmıştık. Ancak bir hendikap vardı. Dizi, ülkemizde yapılmış başarısız denemeleriyle olan fantastik türünde olacaktı. İşin içinde Netflix olunca biraz güveniyor gibi olsakta, genel izleyici kitlesinin sevdiği bir tür değildi. Dizi hakkında ilk ve bizce en büyük detay bugün kesinleşti. Dizinin başrolünde ekranların yakışıklı oyuncusu Çağatay Ulusoy yer alacak.

Genç bir adam özel güçleriyle, İstanbul’u yok etmek isteyen karanlık güçlere karşı, tüm insanlığı ve şehri korumak uğruna verdiği mücadeleye şahitlik edeceğimiz dizinin yapımcılığını O3 Medya üstleniyor. Behzat Ç. Dizisiyle tanınan Ercan Mehmet’e ve Ezel, Suskunlar dizilerini başarıya ulaştırmış Pınar Bulut’a emanet olan senaryo belliki çok iddialı. Dizi, 2018 yılında tüm dünya ile aynı anda yayınlanacak. Osmanlı ve Türk efsanelerinin yanı sıra tarihten esinlenecek bir kahramanlık öyküsünün başrol oyuncusunun Çağatay Ulusyo olması, dizinin ne kadar başarılı olacağını merak etmemize sebep oluyor. Heyecanla bekliyoruz!

YAZI YUNUS BAŞARAN