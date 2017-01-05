BEYMEN CLUB VE ARÇELİK’TEN FOTOĞRAF YARIŞMASI

KÜLTÜR 18 saat önce

Beymen Club ve Arçelik OLED TV'den #ŞehrinHayatı fotoğraf yarışması karşınızda!

“Kameranı hayatın kendisine, şehrin kalbine ve insanlara odakla” mottosuyla düzenlenmiş #ŞehrinHayatı fotoğraf yarışmasına katılmak isteyen, moda, şehir ve fotoğraf tutkunlarının, fotoğraflarını 15 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında #ŞehrinHayatı hashtag’iyle Instagram’dan paylaşması yeterli. 18 yaşından büyük herkesin katılımına açık olan yarışmanın jürisi ise Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili, Beymen Pazarlama İletişimi Genel Müdürü Yardımcısı Elif Tellaloğlu, Arçelik Marka & İletişim Grup Yöneticisi Özlem Akbayır, Fotoğraf Sanatçısı Koray Birand, Beymen Tasarımcısı Aslı Abassoğlu, Condé Nast Traveller Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Çiler İlhan ve Blogger Ayşegül Uluç’dan oluşuyor. Yarışmada dereceye giren fotoğraflar Beymen Club ve Arçelik OLED TV işbirliği ile düzenlenecek #ŞehrinHayatı dijital sergisi kapsamında Beymen Club vitrinlerinde yer alacak Arçelik OLED TV’lerde sergilenecek. Birinciye 3000 TL’lik hediye çeki ve Arçelik TV’den 2000 TL indirim çeki, ikinciye 2000 TL’lik hediye çeki Arçelik TV’den 1000 TL indirim çeki, üçüncüye 1000 TL’lik hediye çeki ve Arçelik TV’den 500 TL indirim çeki hediye edilecek. Merak ettiğiniz geriye kalan tüm detayları buradan edinebilirsiniz.

YAZI YUNUS BAŞARAN