BEYAZ PERDEDEN EV EKRANLARINA

2017 ilk sürprizini Tom Hardy hayranlarına yaptı! HBO’nun emeğine sağlık, kendisi artık her hafta bizlerle

Biriciğimiz, aksanını dinlemelere doyamadığımız, oyunculuğuna zaten laf ettirmediğimiz, zira biraz boyunun kısalığından kaybeden Tom Hardy yeni dizisi Taboo ile dizi takipçilerinin haftalık izlenecekler listesine eklenmiş bulunuyor; hayırlı olsun! Her güzelin bir kusuru vardır diyerek, Tom Hardy’ye yine laf söyletmiyoruz ve HBO dehasının yeni dizisinin konusuna kuş bakışı bakıyoruz.

1972 yılında kurulan Amerikan kanalı HBO, ilk sezonlarıyla Friends etkisi yapan neredeyse bütün dizileri bünyesinde bulunuyor. Westworld, The Sopranos, Girls ve Sex and the City hatta seveni bulunduğu kadar, bir kısmımızı da nefretle dolduran Game of Thrones! Şimdi ise; Tom Hardy Taboo ile bizlerle. Westworld ve Game of Thrones için önümüzde yıllar var neredeyse. Taboo ile özrünüz kabul edildi HBO.

Tom Hardy, Taboo dizisinde James Keziah Delaney isimli bir karakteri canlandırıyor. Babasının ölüm haberi üzerine denizlerde yirmi bin fersah ararken ülkesine dönen James, ailesinin mülküne konan ve konmaya çalışan akbabalarla uğraşırken, cebinde de Afrika’dan tabiri caizse yürüttüğü 14 elmas taşıyor. Tom Hardy yani James’i ilerleyen bölümlerde hem zehirlenerek öldürülen babasının intikamını almaya hem de kendi ticaret imparatorluğunu kurmaya çalışırken izleyeceğiz. Siz yine de bana bir “Tom Hardy yetmez iki olsun.” diyorsanız, Guy Ritchie’nin yönetmenliğini yaptığı Legend filmini izleyebilirsiniz. Orada bir de ikizini oynayan; toplamda iki Tom Hardy var.