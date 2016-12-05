ANIMALS MUSICAL UNIQ HALL’DE

KÜLTÜR 34 dakika önce

Sömestr tatilinin en büyük ve en heyecan verici prodüksiyonu, hepimize hitap ediyor.

Bu yılın parlayan mekanlarından UNIQ Hall, sezon boyunca kaliteli prodüksiyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 7’den 77’ye herkesin zevkine uygun oyun ve gösterilerle sanatseverleri ağırlamaya devam eden UNIQ Hall’un sıradaki yapımı ise Türkiye’nin ilk uluslararası standartlardaki müzikal prodüksiyonu, Animals Musical. Animals Musical, 110 kişilik dev kadrosuyla 22 ve 29 Ocak’ta, alışılmış müzikal mantığını silmeye geliyor.

İnsan vücuduyla entegre olmuş dev hayvan kulakları, geleneksel temaların el iş işçiliğiyle buluştuğu kostümleri, polifonik korosu, etnik ve modern koreografisi, sürükleyici senaryosu ve profesyonel prodüksiyonuyla bizleri ağırlamaya hazırlanan Animals Musical için yerinizi şimdiden ayırtın. 2 perdelik müzikalin mottosunun çocuklar üzerine kurulu olması bile bizi cezbetmeye yetmiyor mu sizce de?



YARATICI TAKIM

Yazan & Yöneten: Ahmet KAZANBAL

Sanat Yönetmeni Hilal Arslangiray KAZANBAL

Koreograf: Niyaz BİLDİK

Kompozitör: Ahmet KAZANBAL

Dekor & Dev Kuklalar: İlayda ÇEŞMECİOĞLU

Polifonik & Etnik Koro: F. Cesur ÖZDEMİR

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