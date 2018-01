ALTIN KÜRE’YE TIME’S UP DAMGASI

KÜLTÜR 6 saat önce Ilgaz Gökırmaklı

75. Altın Küre Ödülleri’ni kazanan isimler heykelciklerine kavuştu. Hollywood'daki taciz ifşalarının başlattığı kadın hareketinin yeni dalgası olan "Time's Up" geceye damgasını vurdu.

Oscar Ödülleri’nin habercisi olarak kabul edilen 75. Altın Küre Ödülleri’nin kazananları geçtiğimiz gece sahiplerini buldu. Beverly Hills’te düzenlenen görkemli törenin sunuculuğunu Seth Meyers üstlenirken, törene “İşyerinde cinsel istismar, taciz ve eşitsizlik konusunda süre doldu. Şimdi, bununla ilgili bir şey yapma vakti” mottosuyla başlayan Time’s Up hareketi gecenin en dikkat çeken anlarına vesile oldu.

Ünlü oyuncular törene siyah giyerek katıldı. Kırmızı halı töreninin adeta siyaha bürünmesinin ardından, ödül alan isimlerin önemli mesajlar içeren konuşmaları büyük ilgi gördü. Gecenin dikkat çeken anları ve Time’s Up hareketinin detayları ise şöyle…

Hatırlayacak olursanız her şey yapımcı Harvey Weinstein hakkındaki taciz ve tecavüz iddialarıyla başlamıştı. Bunun ardından gelen “me too” (ben de) hareketiyle ünlü oyuncular ardı ardına taciz iddialarını ifşa etmişlerdi. Bu mücadelenin son halkası ise sokak protestoları ve set eylemleriyle devam eden ve tam anlamıyla bir kadın eylemine dönüşen ‘Time’s Up’ hareketi oldu. 300’den fazla oyuncu, yönetmen ve yazar, sinema endüstrisi başta olmak üzere kadınlara karşı sistematik cinsel tacizle mücadele etmek için ‘Time’s Up’ kampanyasını başlattılar.

#whywewearblack @timesupnow Natalie Portman (@nportmanofficial)’in paylaştığı bir gönderi ( Oca 7, 2018 at 10:39öö PST )

Aslına bakarsanız gece için hazırlıklar uzun süredir devam ediyordu. Öyle ki sosyal medyadan uzak duran Natalie Portman hayranlarını sevindirecek bir gelişmeyle, Time’s Up kampanyası için Instagram hesabı açtı ve bildiriyle ilgili paylaşımlarda bulundu. Birçok ünlü ismin sosyal medya paylaşımları da Time’s Up hareketinin geceye ne kadar hazır olduğunu kanıtlar nitelikteydi. Büyük gece öncesinde törene katılanlar, sosyal medyada “why I am wearing black?” yani ‘Neden siyah giyiyorum?’ etiketi de oluşturdu. Ödül törenine de siyah elbiselerle gelen yıldız isimler, kıyafetlerinin yakalarına “Time’s Up” sloganının yazılı olduğu etiketler iliştirdiler. Bu rozeti Oscar ödüllü oyuncu Reese Witherspoon tasarladı ve Hollywood yıldızlarından da büyük destek aldı. Natalie Portman, Reese Witherspoon, Cate Blancheet, Eva Longoria ve Emma Stone gibi isimler kampanyanın öne çıkan destekçileri arasında yer alıyor.

Gecede Cecil B. DeMille Ödülü’ne layık görülen ilk siyahi kadın olarak tarihe geçen Oprah Winfrey konuşmasında kadınlara seslendi. Sinema dünyasına önemli katkıları olan kişileri onurlandırmak amacıyla verilen ödülünü almak için sahneye gelen Winfrey, konuşmasının başında, 1964 yılında Oscar kazanan ilk siyah aktör Sydney Poitier’i anarak, o anı şu sözlerle anlattı: “Küçücük bir kızdım. Evde, yerde oturuyordum. Birden sahneye hayatımda gördüğüm en zarif adam çıktı. Başka bir siyah adamın daha önce böylesine tanındığına hiç şahit olmamıştım. Annemin bize daha iyi bakabilmek için temizlikten döndüğü bir andı. Benim için ne demek olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Şimdi ise, yine küçük siyah kız çocukları bu anı izliyor. Siyah bir kadına ödül verildiğine tanıklık ediyorlar.”

1944’de kaçırılıp, tecavüz edilerek öldürülen Recy Taylor’ı da unutmayan Winfrey, yıllardır erkek egemenliğinin altında ezilen kadınların artık kendi güçlerinin farkında olma zamanlarının geldiğini ve korkusuzca ses çıkarmanın en temel özgürlükleri olduğunu belirttiği konuşmasının ardından salondan büyük destek gördü. Oprah Winfrey, “Bir daha kimse ‘ben de’ demek zorunda kalmamalı” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Big Little Lies dizisindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Nicole Kidman ödülünü rol arkadaşlarına, kızına ve annesine adadı. Konuşmasını “Vay be, kadınların gücü” diyerek bitiren Kidman’a salondan büyük destek geldi.

En İyi Erkek Oyuncu ödülünü ise Darkest Hour isimli filmde İngiltere’nin eski başbakanlarından Winston Churchill’i canlandıran İngiliz aktör Gary Oldman aldı. Oldman da yakalarında “Times Up” yazılı rozetiyle sahnede boy gösterdi.

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü Big Little Lies’la kazanan Alexander Skarsgard ödül konuşmasında, “ Şu an buradayım çünkü olağanüstü yetenekli kadınlarla çalışıyorum ve bir çoğu şu an burada” diyerek hem rol arkadaşlarına teşekkür etti hem de gecenin ruhuna destek verdi.

