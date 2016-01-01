KÜLTÜR 1 gün önce allmagazine

ALL dünyasını yılbaşı ruhu kaplıyor ve size özel rehberlerle geri sayıma başlıyoruz.

Yılın heyecanla beklenen zamanı gelip çattı! Etrafı saran yılbaşı süsleri, hediye alışverişi, yılbaşı gecesine özel kıyafet alışverişi, davet ve parti hazırlıkları derken eğlenceli bir dönem bizleri bekliyor.

2018 için geri sayıma başlarken ALL dijital dünyası da yılbaşı ruhuyla kaplıyor! Dikkat çekici hediye seçeneklerinden yılbaşı ruhunu yansıtan en güzel filmlerle şarkılar, yılbaşı sofraları için etkileyici önerilerden en klişe yeni yıl kazaklara kadar aklınıza gelebilecek tüm öneriler on gün boyunca ALL.com.tr ve Instagram hesaplarında sizlerle.

#ALLloves2018 etiketiyle bizleri takip edebilirsiniz.