KÜLTÜR
74. ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİ’NDE KAZANANLAR
Merakla beklenen 74.Altın Küre Ödülleri'nde La La Land 7 dalda ödül kazandı.
Ödül sezonu dün akşam Los Angeles’ta gerçekleşen 74. Altın Küre Ödülleri’yle açıldı. Ödül töreninde La La Land yedi dalda ödül kazanırken, bu yıl ilk kez kısa süre önce hayata veda eden Debbie Reynolds ve kızı Carrie Fisher’a da ödül verildi.
SİNEMA
En İyi Film (Drama)
Moonlight
En İyi Erkek Oyuncu (Drama)
Casey Affleck, Manchester by the Sea
En İyi Kadın Oyuncu (Drama)
Isabelle Huppert, Elle
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama)
Viola Davis, Fences
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama)
Aaron Taylor Johnson, Nocturnal Animals
En İyi Film (Komedi ya da Müzikal)
La La Land
En İyi Kadın Oyuncu (Komedi ya da Müzikal)
Emma Stone, La La Land
En İyi Erkek Oyuncu (Komedi ya da Müzikal)
Ryan Gosling, La La Land
En İyi Yönetmen
Damien Chazelle, La La Land
En İyi Senaryo
Damien Chazelle, La La Land
En İyi Animasyon Film
Zootopia
En İyi Orijinal Film Müziği
La La Land
En İyi Şarkı
“City of Stars,” La La Land
En İyi Yabancı Film
Elle (Fransa)
TELEVİZYON
En İyi Dizi (Drama)
The Crown
En İyi Kadın Oyuncu (Drama)
Claire Foy, The Crown
En İyi Erkek Oyuncu (Drama)
Billy Bob Thornton, Goliath
En İyi Dizi (Komedi ya da Müzikal)
Atlanta
En İyi Kadın Oyuncu (Komedi ya da Müzikal)
Tracee Ellis Ross, black-ish
En İyi Erkek Oyuncu (Komedi ya da Müzikal)
Anthony Anderson, Black-ish
En İyi Mini Dizi / TV Filmi
American Crime Story
En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi / TV Filmi)
Sarah Paulson, The People v. O.J.: American Crime Story
En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi / TV Filmi)
Tom Hiddleston, Night Manager
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Dizi, Mini Dizi, TV Filmi)
Olivia Coleman, The Night Manager
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Dizi, Mini Dizi, TV Filmi)
Hugh Laurie, The Night Manager