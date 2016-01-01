74. ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİ’NDE KAZANANLAR

KÜLTÜR 1 dakika önce

Merakla beklenen 74.Altın Küre Ödülleri'nde La La Land 7 dalda ödül kazandı.

Ödül sezonu dün akşam Los Angeles’ta gerçekleşen 74. Altın Küre Ödülleri’yle açıldı. Ödül töreninde La La Land yedi dalda ödül kazanırken, bu yıl ilk kez kısa süre önce hayata veda eden Debbie Reynolds ve kızı Carrie Fisher’a da ödül verildi.

SİNEMA

En İyi Film (Drama)

Moonlight

En İyi Erkek Oyuncu (Drama) Casey Affleck, Manchester by the Sea

En İyi Kadın Oyuncu (Drama)

Isabelle Huppert, Elle

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama)

Viola Davis, Fences

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama)

Aaron Taylor Johnson, Nocturnal Animals

En İyi Film (Komedi ya da Müzikal)

La La Land

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi ya da Müzikal)

Emma Stone, La La Land

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi ya da Müzikal)

Ryan Gosling, La La Land

En İyi Yönetmen

Damien Chazelle, La La Land

En İyi Senaryo

Damien Chazelle, La La Land

En İyi Animasyon Film

Zootopia

En İyi Orijinal Film Müziği

La La Land

En İyi Şarkı

“City of Stars,” La La Land

En İyi Yabancı Film

Elle (Fransa)

TELEVİZYON

En İyi Dizi (Drama)

The Crown

En İyi Kadın Oyuncu (Drama)

Claire Foy, The Crown

En İyi Erkek Oyuncu (Drama)

Billy Bob Thornton, Goliath

En İyi Dizi (Komedi ya da Müzikal)

Atlanta

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi ya da Müzikal)

Tracee Ellis Ross, black-ish

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi ya da Müzikal)

Anthony Anderson, Black-ish

En İyi Mini Dizi / TV Filmi

American Crime Story

En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi / TV Filmi)

Sarah Paulson, The People v. O.J.: American Crime Story

En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi / TV Filmi)

Tom Hiddleston, Night Manager

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Dizi, Mini Dizi, TV Filmi)

Olivia Coleman, The Night Manager

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Dizi, Mini Dizi, TV Filmi)

Hugh Laurie, The Night Manager