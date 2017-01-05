51. SUPER BOWL’A HAZIR MIYIZ?

KÜLTÜR 14 saat önce

Bu pazar gerçekleşecek karşılaşma öncesi Super Bowl hakkında her şey burada!

Dünyanın en büyük ve ses getiren spor karşılaşmalarından biri Super Bowl. Amerika’nın ekranlara kitlendiği bu büyük spor etkinliği yıllardır yapılıyor. Milyonlarca seyirci ekran başına kitlenip koca yıl beklenen şampiyonu ortaya çıkartacak iki finalistin maçına odaklanır. Bu yılki karşılaşma New England Patriots ile Atlanta Falcons arasındaki kıyasıya mücadeleyi izleyeceğiz. Ancak spor tarafından bahsettiğimiz kadar, bu etkinliğin bir de şov tarafı var. Her yıl Super Bowl etkinliğinin devre arasında Half Time Show adı altında, ünlü yıldızların sahne performansına şahitlik ediyoruz. Madonna’dan Katy Perry’ye, Beyoncé’den Bruno Mars’a kadar birçok yıldız sahne aldı. Hadi gelin bu pazar gerçekleşecek Super bowl karşılaşması öncesi, sizler için hazırladığımız 10 maddede Super Bowl listemize göz atalım.

1. Super Bowl her yıl Şubat ayının ilk Pazar günü oynanır.

2. Bir yıl önceki sezonun finali takiben yılda oynanır. Örneğin bu yıl ki karşılaşma aslında 2016 sezonunun finali.

3. Super Bowl’un diğer adı Amerikan Futbol Ligi ve Ulusal Futbol Ligi Şampiyona Oyunu, ya da AFL-NFL World Championship Game.

4. İlk karşılaşma 1967 yılında Los Angeles’taki Memorial Coliseum da, Kansas city Chiefs ve Green Bay Packers arasında gerçekleşti. Green Bay Packers 35-10 galibiyetle şampiyon olmuştu.

5. Televizyon yayınları için ülke çapındaki dört büyük kanal birbirleriyle yarışır, ABC, Fox, NBC ve CBS.

6. İlk Super Bowl karşılaşması dışında her yılki finali bir kanal veriyordu. İlk yıl olan 1967’deki karşılaşma CBC ve NBC ortak yayın yapmışlardı.

7. Super Bowl Half Time Show’ları ise işin en ilgi çekici hali tabiki. Skandalların eksik olmadığı şovlardan biri de, 2004 yılındaki performans yapan yıldızlardan olan Janet Jackson ve Justin Timberlake’ti. Performans sonunda Justin, Janet’in göğsünü açmıştı. Ancak durum yanlışlık olgusundan oldukça uzak algılanmıştı. Janet Jackson’ın aksesuarı olayın planlı olduğu izlenimine kapılmamızın sebebi.

8. Beyoncé, 2013 yılında ana, 2016 yılında misafir sanatçıydı. 2013 yılındaki performans esnasında sahneye Destiny’s Child grubunun gelmiş olması hepimizi duygulandırdı.

9. 2012 yılındaki yıldız ise Madonna’ydı. Madonna 8 şarkıyla sahne aldı ve Super Bowl Half Time Show tarihindeki “En Çok” dansçı ve vokalistle sahne alma rekoru kırdı.

10. Bu yıl sahne alacak yıldız Lady Gaga. Aykırı ve asi performanslarıyla ünlenen ama son yıllarda durağanlaşan, bol bol romantik şarkılar söyleyen Lady Gaga bakalım nasıl bir performans sergileyecek.