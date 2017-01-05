43. PEOPLE’S CHOICE AWARDS DAĞITILDI

KÜLTÜR 25 dakika önce

En iyilerin yarıştığı People's Choice Ödül Töreni dün gece sahiplerine kavuştu.

43. People’s Choice Ödülleri, dün akşam Los Angeles Microsoft Theater’da gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Televizyon, sinema ve müzik dünyasının en iyilerinin yarıştığı gecenin sunuculuğu ise Joel McHale’e emanetti. Şıklık yarışının her ödül töreninde olduğu gibi kıyasıya yaşandığı gecenin en büyük sürprizi Suicide Squad, Captain America gibi güçlü filmlerle En iyi film kategorisinde yarışan Finding Dory’nin ödülü kapması oldu.

Başrolünde Mila Kunis ve Kristen Bell’in yer aldığı Bad Moms En iyi komedi filmi ödülünü alırken, komedi dalında en iyi kadın oyuncu ödülü ise Melissa McCarthy’nin oldu. The Big Bang Theory, Grey’s Anatomy, Supernatural ve The Walking Dead televizyon dünyasının en iyileri seçilirken, En iyi kadın ve erkek şarkıcısı Justin Timberlake ve Britney Spears seçildi.