2018 MTV MOVIE & TV AWARDS

KÜLTÜR 10 saat önce Yunus Başaran

Geçtiğimiz akşam sinema ve televizyon dünyasının gözü kulağı, Santa Monica, Kaliforniya'da bulunan Barker Hangar'daydı.

Renkli dünyanın en prestijli ödül töreni olarak lanse edilen MTV Movie & TV Awards, büyük bir törenle sahiplerini buldu. Ödül töreni ile ilginç nokta ise sadece 2016 yılındaki tören dışında tüm törenler canlı yayınlanmıştı. Bu tören de 2016 yılındaki gibi kaydedilip bu akşam, yani 18 Haziran’da yayınlanacak.

Tiffany Haddish sunumuyla sahiplerini bulan ödül töreninde Nick Jonas – DJ Mustard ve Chloe – Halle performansları görülmeye değerdi.

Basına açıklanan bazı ödüllerin kazananları dışında diğerleri hala gizemini koruyor. Bilinen ödüller ise şöyle;

Jenerasyon Ödülü – Chris Pratt

Trailblazer Ödülü – Lena Waithe

En İyi Film (Toyota sunar) – Black Panther

En İyi Şov – Stranger Things

En İyi Müzik Belgeseli – Gaga: Five Foot Two

YAZI YUNUS BAŞARAN