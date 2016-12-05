KÜLTÜR

ÖDÜL SEZONUNA GERİ SAYIM BAŞLADI

8 Ocak'ta gerçekleşecek Altın Küre ile ödül sezonu başlıyor. Grammy's, Oscar ve daha fazlasını sizler için derledik.

2017 yılı birçok büyük etkinliğe sahne olacak. Ünlülerin kırmızı halı çıkarmasına nasıl hazırlandığını bildiğimiz bu etkinlikler, birbirinden harika sahne şovlarına da ev sahipliği yapacak. Bu yılın beklediğimiz beş büyük etkinliğine kronolojik olarak göz atalım.

74. Altın Küre Ödülleri

Amerika’nın önde gelen kanallarından NBC’de 8 Ocak‘ta yayınlanacak olan Altın Küre Ödülleri, bu yıl 74. yaşını kutluyor. Beverly Hills, Kaliforniya’da gerçekleşecek gecenin sunuculuğunu Amerika’nın en ünlü şovmenlerinden Jimmy Fallon yapacak. En iyi kadın kategorisinde kıyasıya mücadele edecek olan Amy Adams (Arrival), Jessica Chastain (Miss Sloane) ve Natalie Portman (Jackie) arasından birinin ödülü alacağı kulislerde konuşula dursun, Denzel Washington (Fences) ve genç oyuncu Andrew Garfield (Hacksaw Ridge) favoriler arasında gösteriliyor.

43. People’s Choice Ödülleri

Popüler kültürün en önemli ödüllerden biri olarak kabul edilen People’s Choice, 18 Ocak’ta 43. kez gerçekleşiyor. Los Angeles, Microsoft Theater’da ağırlanacak konukların bu muhteşem gecesi CBS kanalından canlı olarak yayınlanacak. Gecenin en çok aday gösterilen filmi yedi kategoriyle Kaptan Amerika: İç Savaş oldu. Amerikalı komedyen ve oyuncu Joel McHale ise sunucu olarak yer alıyor.

Super Bowl

Amerika Ulusal Futbol Ligi’nin şampiyonluk maçı herkesi ekranlara kitliyor. Half Time Show olarak bilin devre arası gösterisine bu zamana kadar birçok yıldız, ağızları açık bırakan performanslar sergiledi. Tabiki performansları kadar skandalları da konuşulur oluyor. Geçtiğimiz yıl Beyonce ve Bruno Mars performansı hala konuşulurken, bu yıl Lady Gaga’nın performans yapacağı bilgisi şimdiden heyecanlanmamıza sebep oluyor. 5 Şubat‘ta FOX’dan canlı yayınlanacak performansı sabırsızlıkla bekliyoruz.

59. Grammy Ödülleri

12 Şubat‘ta, efsanevi Grammy Ödülleri, bu yıl 59. kez Los Angeles’taki Staples Center’da gerçekleşecek. Amerika’nın ünlü komedyen ve sunucusu James Corden sunuculuğunda CBS ekranlarında dağıtılacak ödüller, Beyoncé ve Adele’in kıran kırana mücadelesine sahne olacak. Buradan Grammy özel haberimize ulaşabilirsiniz.

89. Akademi Ödülleri (Oscars)

Kırmızı halı deyince akıllara ilk olarak Oscar Ödülleri geliyor kuşkusuz. Koca yıl bu gecede ne giyeceğini planlayan yıldızlar kırmızı halıda boy gösterdikten sonra, en prestijli ödüllerin başında gelen Oscar’ların dağıtımı için salona girerler. 26 Şubat’ta Hollywood’daki Dolby Theatre’da gerçekleşecek geceyi ABC kanalı yayınlayacak. Jimmy Kimmel’ın sunuculuğunda kahkaha atmaya bekleyen bizler ise en merak edilen olgu, adayların açıklanması için 24 Ocak‘a kadar beklememiz gerek.