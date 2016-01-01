KÜLTÜR

2017’DE NE İZLEYECEKSİN!

Dizilerde Hollywood yıldızlarını görmeye alışamayanlar bu sene teslim olmak zorundalar!

BIG LITTLE LIES

HBO’nun dizisi Reese Witherspoon, Nicole Kidman ve Shailene Woodley’i başrolüne oturtuyor. Liane Moriarty’nin aynı adlı kitabından uyarlanan dizi kadın dramalarına mizah da katıyor. Mini dizi olarak planlanan Big Little Lies’ta Nicole Kidman’ın olması yeter de artar. Ama etiket olarak. Sonuçta biz yine Reese Witherspoon için izleyeceğiz. Shailene Woodley’se Jennifer Lawrence’in onu ezip geçtiği yerde kaldı ne yazık ki!

LEGION

Burada da karşımıza Dan Stevens çıkıyor. Aynı adlı çizgi romandan uyarlanan dizi FX’te ekrana gelecek. Süper güçlere sahip bir adam, meleklere göndermeler ve comic book dünyasının sınırsız evrenli yapısı!

RIVERDALE

The CW’nin klasik yeni gençlik dizisi. Eskiler daha iyi bilir, Archie vardı çizgi roman. Bu dizi de işte ondan esinlenmiş. Başrollerinde KJ Apa ve Cole Sprouse var.

TABOO

1800’lerde geçen dizide bir başka gönlümüzün efendisi Tom Hardy başrolde. FX’in dizisi erkeklerin dünyasındaki güç savaşını anlatıyor. Özellikle baba-oğul çatışmalarına dikkat.