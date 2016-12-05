KÜLTÜR

2016’NIN EN ÇOK DİNLENEN 5 ALBÜMÜ

2016 yılını bu albümleri dinleyerek geçirmedik mi?

2017’ye belki biraz tatsız başlamış olabiliriz. Ama bu kötü olayların amacı da zaten bizi gündelik yaşantımızdan soyutlayıp, gerginlik halimizi ayyuka çıkarmak değil midir? Hadi gelin bu kötü olayları birkaç dakikalığına unutup, gergin atmosferi yıkarcasına başımızı dik tutarak 2016 yılının en başarılı olan 5 albümüne göz atalım.

Beyonce – Lemonade



Queen Bey’in 6. albümü ve belki de en çok ses getireni. Aylarca farklı versiyonlarda teaser’lar yayınlandıktan sonra, son yılların trendi “Visual Album” olarak gördüğümüz, uzun metraj film tadında bir klipler bütünüyle sevenlere sunuldu. Her şarkı farklı mesaj içerse de en çok dikkat çeken elbette yine Feminizm teması oldu. Amerika’nın en büyük sahnesi olan, yıldız isimlerin popüleritesine popülerite katan Super Bowl sahnesine çıkıp ortalığı yıktığında bile, albümün sıradışılığından rahatsız olan hayranlar, “Beyonce ne yaparsa olur” söylemlerini dile getirdiler. Hakikaten o ne yaparsa olur!

Ariana Grande – Dangerous Woman

Nicki Minaj ile yaptığı Side to Side düetinde Nicki Minaj’ın söylediği gibi “Young Ariana Run Pop” sözleri kabul edelim ki gerçek. O küçük yaşına rağmen enerjisi, sesi, sahne ışığı uzun süredir aradığımız star’ın karşımızda olduğunu gösteriyor. Dangerous Woman albümü ise “boş yok” sıfatının hakkını veriyor.

Sia – This is Acting

Sia’nın “sesime hayran olun, görünüşüme değil” sözleri ve yüzünü sakladığı o harika peruklarıyla bu söylemine tapmayan var mı? Albümde hem hareketli pop şarkılar hem de balatların yoğunluğu herkese hitap edecek şekliyle sunuldu, ki gerçekten de onu sevmeyen sayısı neredeyse yok. İlginç nokta ise Sia’dan çok Maddie Ziegler adındaki dansçının albümü gibi görülmeye başlandı. Dance Moms yarışması ile ünlenen ve şu anda Amerika’nın en ünlü dansçılarına bile kafa tutan hareket kalitesiyle Maddie Ziegler’ın neden bu kadar çok kullanıldığı sorusuna herkesin hayran olduğu Sia’nın da Maddie’ye hayran olması işleri ilginç kılıyor: “En iyi dansçılar en iyi oyunculardır. Maddie bu söylemimi kanıtlar birisi. Mimikleri, jestleri, hareket hakimiyeti…”

Rihanna – Anti

Beklenen tarzlarının dışına çıkan bir diğer yıldız da Rihanna oldu. Anti albümüyle aykırılığın dibine vuran Rihanna, “Nasıl oluyor da herşeye yetişebiliyor?” dedirten nadir sanatçılardan. Puma’nın kreatif direktörlüğü yanı sıra her şarkısı ve sahne şovları da birbirinden iddialı. 2015 sonunda yayınlanan albüm o kadar dolu ki içinde bulunduğumuz şu günlerde bile hala konuşuluyor.

Bruno Mars – 24K Magic

Bruno Mars’ın pop kültürü içinden çıkıp, öldüğünü düşündüğümüz funk müziğini küllerinden dirilttiği su götürmez bir gerçek. Siyahi şarkıcıların sadece rap yapan imajlarını yıkan Bruno, gönüllerimize taht kurduğunu, çıkardığı her single’ıyla tekrar tekrar aşık ederek kanıtlamış sayılmıyor mu? Şarkıcının üçüncü stüdyo albümü 24K Magic, albümün çıkış parçasının adını taşıyor.