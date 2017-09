MBFWİ’DAN NOTLAR

MBFWI 2 saat önce Dilara Yilmaz

İstanbul’u modayla buluşturan MBFWİ yoğun programının izlenimlerini sizler için derledik.

2018 İlkbahar-Yaz koleksiyonlarının tanıtılmasıyla 10.su düzenlenen ve Mercedes-Benz sponsorluğunda düzenlenen moda haftasını yoğun programıyla tamamladı. Zorlu Performans Sanatları Merkezinde Salı günü Mert Erkan defilesiyle başlayan program, Raşit Bağzıbağlı’nın 30 parçalık hazır giyim koleksiyonuyla devam etti. Disko kraliçesi Bianca Jaggerr’dan ilham aldığı koleksiyon canlı renkleriyle herkesi 70’li yıllara götürdü. Özgür Masur 50 parçalık couture koleksiyonuyla 10. yılını kutlayarak tasarımlarıyla izleyiciden tam not aldı. Erkek koleksiyonlarınında gösterildiği ikinci günde günün defilesi Mehtap Elaidi’nin Ve-Da-Ha isimli koleksiyonuydu. Her vedanın aslında bir başlangıç olduğu düşüncesinden yola çıkarak hazırladığı koleksiyonda tasarım yolculuğunun ilk yıllarında kullandığı taş baskıları yeniden hayata geçirdi. Koleksiyonda kullanılan her bir renk ile bir kadını temsil eden tasarımcı runway ortasına kurulan sofra ile de kutlama yemeği ile taçlandırdı. Üçüncü günde DB Berdan defilesiyle kırmızı renklerin hakim olduğu defilenin sürprizi İdo Tatlıses oldu. Dice Kayek, yönetmen Marie Schuller ile çektikleri kısa filmde koleksiyonlarını tanıttılar. Her zaman yeniliklere açık olan Arzu Kaprol ise Runway defile yerine Sanal Gerçeklik olan VR gözlükler ile kırmızıların hakim olduğu koleksiyonunu tanıttı. Güzel bir koreografiyle aşk cenazesinin canlandırıldığı Bashaques defilesi büyük beğeni topladı. Atıl Kutoğlu’nun Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus gibi yazarların Paris’inden esinlenerek hazırladığı koleksiyonu günün en çok konuşulan defilesi oldu. Kapanış gününde Zeynep Tosun Anadolu’nun dört bir yanından kadınlarla işbirliği yaparak oluşturduğu koleksiyonunu tanıttı. Moda haftasının kapanışını Özlem Süer “See now Buy now” tekniği ile sunduğu koleksiyonunu Zorlu Gizia Gate’de hemen satışa sundu.

