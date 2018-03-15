MBFWI İÇİN SON GÜNLER

MBFWI 19 saat önce Yunus Başaran

11. sezonuyla Zorlu PSM'de gerçekleşecek moda haftasının programı açıklandı.

Moda Haftaları rüzgarı ülkemiz dışında tamamlanmış olsa da, henüz ülkemiz için yeni başlıyor. Geçtiğimiz hafta Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un 11. sezonu hakkında kapsamlı bilgileri paylaşmıştık. Şimdi ise çok beklenilen moda haftasının programı açıklandı.

Geçtiğimiz 10 sezon, Türkiye’deki modanın geldiği noktada Mercedes-Benz Fashion Week’in yeri büyük. Bunu bilen modaseverler desteklerini esirgemeden, saat gözetmeksizin, Zorlu PSM’ye akın edecekler. Ünlü tasarımcıların 2018-19 Sonbahar-Kış koleksiyonlarına ve moda dünyasının gözde modellerinin unutulmaz anlarına şahitlik etmek üzere hepimiz 27-30 Mart tarihleri arasında orada olacağız. Aşağıda yer alan etkinlik takvimini yakından inceleyebilirsiniz!

YAZI YUNUS BAŞARAN