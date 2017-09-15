MBFWI BAŞLADI!

MBFWI 8 saat önce Yunus Başaran

Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul görkemli bir partiyle kapılarını açtı.

Bu sezon 10. kez düzenlenen Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul, dün gece Zorlu PSM’de gerçekleşen bir açılış partisi ve sergi sunumuyla davetllerini ağırladı. “Harikalar Diyarı” temalı, ışık ve ses oyunlarıyla harmanlanan gecede, ünlü tasarımcılar Özlem Kaya, Zeynep Tosun, Gül Ağış (Lug Von Siga), Hande Çokrak (Maid in Love), Gülçin Çengel, Mehtap Elaidi, Bahar Korçan, DB Berdan ve Başak Cankeş (Bashaques’)’in ikonik Mercedes-Benz logosunu kendi tasarım dilleriyle yeniden yorumlamasıyla ortaya çıkan heykeller de sergilendi. Moda ve otomobil hiç bu kadar birbiriyle uyumlu olmamıştı.

Bugün Mert Erkan, Raşit Bağzıbağlı, Şiyar Akboğa ve Özgür Masur defileleriyle başlayacak Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul, hafta boyunca devam ederek modaseverlere unutulmaz saatler yaşatacak. Aşağıda yer alan defile takvimini dikkate alarak, sosyal medya hesaplarımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak isteriz.

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YAZI YUNUS BAŞARAN