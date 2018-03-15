MBFW ISTANBUL BAŞLIYOR!

MBFWI 14 saat önce Ezgi Şuekinci

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, sürpriz dolu 11. sezonunu başlatıyor!

Türkiye’nin en önemli uluslararası moda etkinliği Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un 11. sezonu başıyor. Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde 27-30 Mart tarihleri arasında geçekleşecek olan organizasyonda, marka ve moda tasarımcıları Sonbahar/Kış 2018 koleksiyonlarını sergileyecek. Mercedes-Benz, her sezon olduğu gibi bu sezon da Zorlu PSM içerisinde konumlandırdığı lounge ile davetlilerini ağırlayacak.

Moda haftasında davetlileri bazı sürprizler de bekliyor olacak. Marka, bir coupe otomobilin şıklık ve dinamizmini, sedanın konforlu fonksiyonelliğiyle birleştirdiği üçüncü nesil CLS’yi de MBFWI alanında tanıtacak.

Ayrıca Mercedes-Benz, geride bıraktığımız 10 sezonun unutulmaz anlarını anımsatacak olan “Story of 10 seasons” adında özel bir kitabı da moda severlerle buluşturuyor. Tasarımcıların defile ve sunumlarını bir araya getiren kitap, 11. sezonun heyecanını doruklara taşıyacak!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ