MBFWI Ezgi Şuekinci
İSTANBUL MODA HAFASININ EN ŞIK BLOGGERLARI!
MBFWI, ünlü bloggerların şıklık yarışına sahne oldu!
Bu sezon 10.su düzenlenen Mercedes-Benz Moda Haftası İstanbul, iddialı defileleriyle, moda severlerin en çok konuştuğu konu oldu. Türkiye’nin önde gelen tasarımcılarının koleksiyonları bir bir tanıtılırken, göz kamaştıran şovlar da haftaya damgasını vurdu. Her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi MBFWI de geçtiğimiz Cuma sona erdi. Zorlu Center’da bulunan Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşen organizasyon, kapanışını ise Özlem Süer ile yaptı.
MBFWI, hafta boyunca defileler ve şovlar dışında bloggerların şıklık yarışına da şahitlik etti. Giydiği kıyafetlerle tarzlarını konuşturan bloggerların sokak stilleri defileleri aratmadı. İşte haftanın en şık bloggerları…
Ayşegül Şener
Ayşegül Şener, sezonun öne çıkan rengi kırmızıyı, Trendyolmilla marka pantolon ve ceket kombininde kullandı.
#mercedesbenzfashionweekistanbul ‘un son gün defileleri başlarken, organizasyonun 10.sezonunda ister beğenin, ister beğenmeyin emeği geçen herkesi kutlamak, alkışlamak, desteklemek ve en azından bu etkinliklerden para kazanan yüzlerce insana saygı duymak gerektiğini düşünüyorum. Bizim huyumuzdur hep, bizde olanı beğenmemek, eleştirmek, karşılaştırmak, desteklememek ama gerçekten bitmesin memleketin moda haftaları, bienalleri, müzik festivalleri, sergileri. Elimizde kalan son moda, müzik, sanat etkinliklerinin kıymetini bilip, sahip çıkmamız gereken bu günlerde artık ne olursa olsun kötülemekten, eleştirmekten, dünyayla karşılaştırmaktan vazgeçip, ne olacağı belirsiz geleceğimizde bugünleri aramamayı diliyorum🙏🏼 Bir sonraki moda haftasında, her yıl olduğu gibi yine yeni bir tasarımcının heyecanını paylaşıp, iletişim ve pr’ını yapmak dileğiyle, hem kişisel hem de mesleki olarak organizasyonlarımızı sevelim, sevdirelim en azından saygı duyalım der, öperim canım😘
Koray Caner
İstanbul Moda Haftası’nın son günü, kombininde nude tonları yakalayan Koray Caner, Cos pantalon, Zara kazak ve DESA çanta kullandı.
Rüya Büyüktetik
Rüya Büyüktetik, Machka marka kırmızı elbisesi ve nude tonlardaki Christian Louboutin ayakkabıları ile duru ve şık bir görünümde.
Duygu Şenyürek
Rahat ve şık stiliyle dikkat eçeken Duygu Şentürk tercihini Balenciaga marka ayakkabılardan ve Bashaques marka kimonodan yana kullandı.
Aslıhan – Neslihan Karaaslan
Haftanın 3. günü denimler arasında karşımıza çıkan Aslıhan – Neslihan kardeşler, kombinlerinde Zara’yı kullandı.
Buket Güler
Exquise marka deri ceketi ve H&M şapkasıyla oldukça cool bir hava yakalayan Buket Güler, kombinin açık siyah ayakkabılarıyla desteklemiş.
Ümit Temurçin
Vitrin tasarımcısı ve moda yazarı Ümit Temurçin, Moda Haftası’nın 3. gününde Lufian marka gri ceketini İnci Deri kahverengi ayakkabıları ve Calvin Klein marka saati ile kombinledi.
Deniz Saatçioğu
Deniz Saatçioğlu ise haftanın ikinci gününde mom jeani ile beyaz renk asimetrik kesimli gömleği kombinledi.
Burcu Şahanlık
Burcu, sezonun trend figürleri arasında olan floral desenli gömleği ile Beymen marka eteği ve terliği kombinledi. Çanta tercihini ise Orang Wanita’dan yaptı.
Zuhal Okçu
Oldukça asil ve şık görünen Zuhal Okçu’nun, etek ve bluz kombini İpekyol imzalı.
Burçin Ünaldı
Burçin Ünaldı namı diğer Style Boom, haftanın 1.gününde giydiği ekose eteğini, Manu Atelier marka bordo çanta ve Christian Louboutin ayakkabılarla kombinledi. Beyaz gömleği ise Sudi Etuz’du.
YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ