İSTANBUL MODA HAFASININ EN ŞIK BLOGGERLARI!

MBFWI 2 saat önce Ezgi Şuekinci

MBFWI, ünlü bloggerların şıklık yarışına sahne oldu!

Bu sezon 10.su düzenlenen Mercedes-Benz Moda Haftası İstanbul, iddialı defileleriyle, moda severlerin en çok konuştuğu konu oldu. Türkiye’nin önde gelen tasarımcılarının koleksiyonları bir bir tanıtılırken, göz kamaştıran şovlar da haftaya damgasını vurdu. Her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi MBFWI de geçtiğimiz Cuma sona erdi. Zorlu Center’da bulunan Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşen organizasyon, kapanışını ise Özlem Süer ile yaptı.

MBFWI, hafta boyunca defileler ve şovlar dışında bloggerların şıklık yarışına da şahitlik etti. Giydiği kıyafetlerle tarzlarını konuşturan bloggerların sokak stilleri defileleri aratmadı. İşte haftanın en şık bloggerları…

Ayşegül Şener

Ayşegül Şener, sezonun öne çıkan rengi kırmızıyı, Trendyolmilla marka pantolon ve ceket kombininde kullandı.

Koray Caner

İstanbul Moda Haftası’nın son günü, kombininde nude tonları yakalayan Koray Caner, Cos pantalon, Zara kazak ve DESA çanta kullandı.

earthly tones, mellow tunes 🍂🎶✨ sanırım bu sonbaharı toprak tonlarının ve melankolik şarkıların hakimiyetinde geçireceğim • #latergram #mbfwi #mbfwi10sezon Koray Caner (@koraycaner)’in paylaştığı bir gönderi ( 14 Eyl 2017, 23:43 PDT )

Rüya Büyüktetik

Rüya Büyüktetik, Machka marka kırmızı elbisesi ve nude tonlardaki Christian Louboutin ayakkabıları ile duru ve şık bir görünümde.

Duygu Şenyürek

Rahat ve şık stiliyle dikkat eçeken Duygu Şentürk tercihini Balenciaga marka ayakkabılardan ve Bashaques marka kimonodan yana kullandı.

Bir İstanbul Fashion Week daha başladı🥂 Dolayısı ile bizim tempoda başlar Günün ilk defilesi @merterkandesign . Detaylar #instastory’de. Ve yorumlarım yakında @hurriyetkelebek ‘de🎉 📸 @mertceylanphotography Duygu Genç Şenyürek (@duygugencsenyurek)’in paylaştığı bir gönderi ( 12 Eyl 2017, 06:18 PDT )

Aslıhan – Neslihan Karaaslan

Haftanın 3. günü denimler arasında karşımıza çıkan Aslıhan – Neslihan kardeşler, kombinlerinde Zara’yı kullandı.

#mbfwi 3. Gün👭♥ #mbfwi10sezon #lapermfashionweek #ikizblogger Fashion & Lifestyle Blogger🎈 (@laperm_style)’in paylaştığı bir gönderi ( 14 Eyl 2017, 07:02 PDT )

Buket Güler

Exquise marka deri ceketi ve H&M şapkasıyla oldukça cool bir hava yakalayan Buket Güler, kombinin açık siyah ayakkabılarıyla desteklemiş.

#mbfwi starts w/ @mehtapelaidiofficial for me😎✌️ wearing @mehtapelaidiofficial @exquiseofficial @louboutinworld BUKET GULER (@pukfashion)’in paylaştığı bir gönderi ( 13 Eyl 2017, 09:32 PDT )

Ümit Temurçin

Vitrin tasarımcısı ve moda yazarı Ümit Temurçin, Moda Haftası’nın 3. gününde Lufian marka gri ceketini İnci Deri kahverengi ayakkabıları ve Calvin Klein marka saati ile kombinledi.

Deniz Saatçioğu

Deniz Saatçioğlu ise haftanın ikinci gününde mom jeani ile beyaz renk asimetrik kesimli gömleği kombinledi.

#mbfwistanbul Season 10 has officially started ☺️ Photo by @gunermertt #fashionweek Deniz Saatçioğlu (@denizsaatcioglu)’in paylaştığı bir gönderi ( 12 Eyl 2017, 07:39 PDT )

Burcu Şahanlık

Burcu, sezonun trend figürleri arasında olan floral desenli gömleği ile Beymen marka eteği ve terliği kombinledi. Çanta tercihini ise Orang Wanita’dan yaptı.

#mbfwi 2. Gününden bir kare ile Gunaydin 🌟 Bugün ki defileler icin storylerde bulusalim 💋#mbfwi10sezon Burcu Şahanlık (@burcusahanlik)’in paylaştığı bir gönderi ( 14 Eyl 2017, 00:11 PDT )

Zuhal Okçu

Oldukça asil ve şık görünen Zuhal Okçu’nun, etek ve bluz kombini İpekyol imzalı.

Bugun #mbfwi’da etek ve bluzum @ipekyoltr 💛 Fotograf: @gunermertt Zuhal Okcu Özden (@zetfashion)’in paylaştığı bir gönderi ( 13 Eyl 2017, 11:01 PDT )

Burçin Ünaldı

Burçin Ünaldı namı diğer Style Boom, haftanın 1.gününde giydiği ekose eteğini, Manu Atelier marka bordo çanta ve Christian Louboutin ayakkabılarla kombinledi. Beyaz gömleği ise Sudi Etuz’du.

Günaydııın dün dünde kaldı ama eteği tam boy görmek isteyenler için işte #mbfwi 1. günde ben ♥️ @sudietuzofficial Foto 📷 @ertugrultaban STYLEBOOM (@styleboomblog)’in paylaştığı bir gönderi ( 12 Eyl 2017, 22:57 PDT )

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