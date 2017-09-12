MBFWI Ezgi Şuekinci

İSTANBUL MODA HAFASININ EN ŞIK BLOGGERLARI!

MBFWI, ünlü bloggerların şıklık yarışına sahne oldu!

Bu sezon 10.su düzenlenen Mercedes-Benz Moda Haftası İstanbul, iddialı defileleriyle, moda severlerin en çok konuştuğu konu oldu. Türkiye’nin önde gelen tasarımcılarının koleksiyonları bir bir tanıtılırken, göz kamaştıran şovlar da haftaya damgasını vurdu. Her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi MBFWI de geçtiğimiz Cuma sona erdi. Zorlu Center’da bulunan Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşen organizasyon, kapanışını ise Özlem Süer ile yaptı.

MBFWI, hafta boyunca defileler ve şovlar dışında bloggerların şıklık yarışına da şahitlik etti. Giydiği kıyafetlerle tarzlarını konuşturan bloggerların sokak stilleri defileleri aratmadı. İşte haftanın en şık bloggerları…

Ayşegül Şener

Ayşegül Şener, sezonun öne çıkan rengi kırmızıyı, Trendyolmilla marka pantolon ve ceket kombininde kullandı.

#mercedesbenzfashionweekistanbul ‘un son gün defileleri başlarken, organizasyonun 10.sezonunda ister beğenin, ister beğenmeyin emeği geçen herkesi kutlamak, alkışlamak, desteklemek ve en azından bu etkinliklerden para kazanan yüzlerce insana saygı duymak gerektiğini düşünüyorum. Bizim huyumuzdur hep, bizde olanı beğenmemek, eleştirmek, karşılaştırmak, desteklememek ama gerçekten bitmesin memleketin moda haftaları, bienalleri, müzik festivalleri, sergileri. Elimizde kalan son moda, müzik, sanat etkinliklerinin kıymetini bilip, sahip çıkmamız gereken bu günlerde artık ne olursa olsun kötülemekten, eleştirmekten, dünyayla karşılaştırmaktan vazgeçip, ne olacağı belirsiz geleceğimizde bugünleri aramamayı diliyorum🙏🏼 Bir sonraki moda haftasında, her yıl olduğu gibi yine yeni bir tasarımcının heyecanını paylaşıp, iletişim ve pr’ını yapmak dileğiyle, hem kişisel hem de mesleki olarak organizasyonlarımızı sevelim, sevdirelim en azından saygı duyalım der, öperim canım😘

Aysegul Sener (@aychulus)’in paylaştığı bir gönderi ()

Koray Caner

İstanbul Moda Haftası’nın son günü, kombininde nude tonları yakalayan Koray Caner, Cos pantalon, Zara kazak ve DESA çanta kullandı.

 

earthly tones, mellow tunes 🍂🎶✨ sanırım bu sonbaharı toprak tonlarının ve melankolik şarkıların hakimiyetinde geçireceğim • #latergram #mbfwi #mbfwi10sezon

Koray Caner (@koraycaner)’in paylaştığı bir gönderi ()

Rüya Büyüktetik

Rüya Büyüktetik, Machka marka kırmızı elbisesi ve nude tonlardaki Christian Louboutin ayakkabıları ile duru ve şık bir görünümde.

 

Second look of yesterday at #mbfwi 🎈 || 👗 : machkaturkiye 📸 : @keine6ahnung

Ruya Buyuktetik (@ruyabuyuktetik)’in paylaştığı bir gönderi ()

Duygu Şenyürek

Rahat ve şık stiliyle dikkat eçeken Duygu Şentürk tercihini Balenciaga marka ayakkabılardan ve Bashaques marka kimonodan yana kullandı.

 

Bir İstanbul Fashion Week daha başladı🥂 Dolayısı ile bizim tempoda başlar Günün ilk defilesi @merterkandesign . Detaylar #instastory’de. Ve yorumlarım yakında @hurriyetkelebek ‘de🎉 📸 @mertceylanphotography

Duygu Genç Şenyürek (@duygugencsenyurek)’in paylaştığı bir gönderi ()

Aslıhan – Neslihan Karaaslan

Haftanın 3. günü denimler arasında karşımıza çıkan Aslıhan – Neslihan kardeşler, kombinlerinde Zara’yı kullandı.

 

#mbfwi 3. Gün👭♥ #mbfwi10sezon #lapermfashionweek #ikizblogger

Fashion & Lifestyle Blogger🎈 (@laperm_style)’in paylaştığı bir gönderi ()

Buket Güler

Exquise marka deri ceketi ve H&M şapkasıyla oldukça cool bir hava yakalayan Buket Güler, kombinin açık siyah ayakkabılarıyla desteklemiş.

 

#mbfwi starts w/ @mehtapelaidiofficial for me😎✌️ wearing @mehtapelaidiofficial @exquiseofficial @louboutinworld

BUKET GULER (@pukfashion)’in paylaştığı bir gönderi ()

Ümit Temurçin

Vitrin tasarımcısı ve moda yazarı Ümit Temurçin, Moda Haftası’nın 3. gününde Lufian marka gri ceketini İnci Deri kahverengi ayakkabıları ve Calvin Klein marka saati ile kombinledi.

 

MB İstanbul Moda Haftası’nda üçüncü gün kombinimi nasıl buldunuz? 😉 Photo taken by @ertugrultaban 📷✨ #mbfwi #mbfwi10sezon #style #fashion #moda #istanbul

Ümit Temurçin (@umittemurcin)’in paylaştığı bir gönderi ()

Deniz Saatçioğu

Deniz Saatçioğlu ise haftanın ikinci gününde mom jeani ile beyaz renk asimetrik kesimli gömleği kombinledi.

 

#mbfwistanbul Season 10 has officially started ☺️ Photo by @gunermertt #fashionweek

Deniz Saatçioğlu (@denizsaatcioglu)’in paylaştığı bir gönderi ()

Burcu Şahanlık

Burcu, sezonun trend figürleri arasında olan floral desenli gömleği ile Beymen marka eteği ve terliği kombinledi. Çanta tercihini ise Orang Wanita’dan yaptı.

 

#mbfwi 2. Gününden bir kare ile Gunaydin 🌟 Bugün ki defileler icin storylerde bulusalim 💋#mbfwi10sezon

Burcu Şahanlık (@burcusahanlik)’in paylaştığı bir gönderi ()

Zuhal Okçu

Oldukça asil ve şık görünen Zuhal Okçu’nun, etek ve bluz kombini İpekyol imzalı.

 

Bugun #mbfwi’da etek ve bluzum @ipekyoltr 💛 Fotograf: @gunermertt

Zuhal Okcu Özden (@zetfashion)’in paylaştığı bir gönderi ()

Burçin Ünaldı

Burçin Ünaldı namı diğer Style Boom, haftanın 1.gününde giydiği ekose eteğini, Manu Atelier marka bordo çanta ve Christian Louboutin ayakkabılarla kombinledi. Beyaz gömleği ise Sudi Etuz’du.

 

Günaydııın dün dünde kaldı ama eteği tam boy görmek isteyenler için işte #mbfwi 1. günde ben ♥️ @sudietuzofficial Foto 📷 @ertugrultaban

STYLEBOOM (@styleboomblog)’in paylaştığı bir gönderi ()

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ

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