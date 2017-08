EYLÜL AYINDA İSTANBUL MODAYA DOYACAK!

MBFWI 19 saat önce Dilara Yilmaz

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’a katılacak tasarımcı listesi açıklandı.

Bu sene 10. sezon olma özelliği taşıyan Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, 12-15 Eylül tarihleri arasında Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşecek. Türk modasının dünyaya tanıtılmasını sağlayan etkinliğe katılacak tasarımcıların ve markaların listesi açıklandı. Etkinliğe katılacak isimler şöyle; Aga, Arzu Kaprol, Atıl Kutoğlu, Bashaques’, Cigdem Akın, DB Berdan, Dice Kayek, Emre Erdemoğlu, Giovane Gentile, Mehmet Korkmaz, Mehtap Elaidi, Mert Erkan, Miin by Kadir Kılıç, Murat Aytulum, Naz by Rufat Ismayıl, New Gen, Özgür Masur, Özlem Süer, Rashid by raşit Bağzıbağlı, Şiyar Akboğa, Sudietuz, Ümit Kutluk ve Zeynep Tosun. 2018 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarının tanıtılacağı moda haftası Türkiye’de tasarımın ve hazır giyimin global ölçekte konumlandırılmasına katkıda bulunuyor.

YAZI DİLARA YILMAZ