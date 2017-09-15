YETENEĞİN BÖYLESİ

GÜZELLİK 6 saat önce Dilruba Karaköse

Maybelline ve Gigi Hadid'ten sürpriz bir koleksiyon geliyor.

Her ne kadar hepimiz Gigi Hadid’i model kimliğiyle tanımış olsak da, zamanla moda dünyasında yerini sağlamlaştırmak adına farklı hamlelerde bulunuyor. Ününü podyumların dışına çıkararak tasarımcı yönünü de açığa çıkaran Hadid, Tommy Hilfiger ve Messika Paris için koleksiyonlar hazırlamış ve büyük başarı toplamıştı. Şimdi ise sıra Maybelline’de…2015 yılından beri yüzü olduğu marka için özel bir çalışmaya imza atan yetenekli model, “GiGi X Maybelline” işbirliğini Instagram hesabından duyurdu. Makyaj malzemelerinin nasıl olacağına dair herhangi bir detay henüz olmasa da Ekim ayı içinde satışa sunulması planlanıyor.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE