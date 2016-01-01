YERLİ YERİNDE DESTEK!

GÜZELLİK 9 saat önce Dilara Yilmaz

Türkiye’nin tanınan temizlik ürünleri markası ABC’den kadınlara yardım eden deterjan!

32 yıldır temizlik ürünleri markası ABC, yumuşatıcı kategorisinde bir yeniliğe imza attı. Türkiye’de ilk defa safran çiçeğinin kokusunu konsantre hale getirerek bir yumuşatıcı yarattı. Geçtiğimiz ay başlattığı sosyal sorumluluk projesi “ABC ile Yerli Yerinde” kapsamında Osmaniye’de 22 kadına safran ekimi eğitimi verildi ve kadınlar iş sahibi yapıldı.Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde yapılan proje ile kırmızı altın olarak adlandırılan safran ile kırsal kalkınmamın bir parçası olması hedeflenen proje sayesinde kadınlar 45 yaşından sonra iş sahibi oldular. Proje için üretilen ABC Parfumia Safran: Kırmızı Altın Konsantre Yumuşatıcı’dan elde edilecek tüm kar, bir fon haline getirilip kadınlara safran üretiminde istihdam sağlayacak.

YAZI DİLARA YILMAZ