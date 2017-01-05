YENİ NESİL GÜZELLİK İÇECEĞİ

GÜZELLİK 20 saat önce

Güzellik ürünlerinde bir devrim olarak lanse edilen Ocoo artık Türkiye'de.

Öyle bir içecek hayal edin ki, anti-aging etkilerinden vücudumuzun kolajen üretimini desteklemesine kadar birçok özelliği tescillenmiş olsun. Ocoo; yurtdışında birkaç yıldır güzellik içeceği olarak ünlenmiş olan bir ürün. Ve artık Türkiye’de! Şu an için sadece online satışta. İçerisindeki mucizevi, turna yemişi, aronia meyvesi, açai üzümü, siyah frenk üzümü, nar ve kırmızı üzüm özlerinin beyaz ve yeşil çay ekstratlarıyla harmanlanmasından oluşarak, cildinizin ve saçınızın ihtiyacı olan kolajeni sağlarken, anti-aging içeceği olarak da cildinizin kaybettiği esnekliği geri kazandıracak. Dermatologlar, bilim adamları ve beslenme uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından yılların kapsamlı araştırmasının ürünü olması da işin profesyonel yanı. Türkiye satış ağının gelişmesi ümidiyle.

YAZI YUNUS BAŞARAN