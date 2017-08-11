YENİ AKIM : MİNİMAL DÖVMELER

GÜZELLİK 1 gün önce Ezgi Şuekinci

"Bu yaz ne moda acaba." diye bir dizi araştırma içerisine giriyor insan. Biz size söyleyelim: Minimal dövmeler.

Modanın dinamiğine yetişmek için bazen zorlansak da kıyısından köşesinden tutuveriyoruz. Her yaz bir başka rengin büyüsüne kapılıyor, yeni stiller keşfediyor ve farklı tarzların aksesuarlarına yöneliyor; her yıl yenileniyoruz.

Modanın hızlı ilerleyişini yıllar önce yakalayan ve bir daha peşini bırakmayan dövmeler ise kuşkusuz yaz kombinlerinin en güzel aksesuarları. Plaj modası için yalnızca bikini şıklığının yeterli olmadığını düşünenlerin ve tiril tiril yaz kıyafetlerinin tamamlayıcısı olduğuna inananların radarında olan dövmeler, son yılların akımı minimalizme kapılmış durumda. Biz de boş durmadık ve yaz aylarıyla birlikte incelen giysilerimize, mayo ve bikinilerimize eşlik eden en güzel minimal dövmeleri sizin için derledik.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ