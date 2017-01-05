YAZA BEŞ ADIMDA HAZIRLANIN!

GÜZELLİK 7 saat önce

Yaza hazırlanmak, bedenimizi forma sokmak için en doğru zamanlardayız.

Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur’un kurucusu olduğu DoctorB Clinic, alanında başarılı uzman doktorlar ve estetisyenlerin hizmet verdiği, ünü ülkemiz sınırlarını aşan bir merkez halini aldı. DoctorB Clinic, “Yaz geliyor ne yapacağım?” diyen herkesi düşünerek 5 adımda Yaz’a hazırlanmanız için harika tavsiyelerde bulunuyor. İletişim bilgileri için buraya tıklayabilirsiniz!

Genç görünen, yaşını göstermeyen bir cilt için

DoctorB Clinic, Dünya ile eş zamanlı geliştirdiği antiaging tedavilerinin kişiye özel yapılması gerektiğini vurguluyor. Lifting, kırışıklık giderme, kırışıklık tedavisi, yüzdeki sarkmaların toparlanması ve boyun çizgilerinin giderilmesi gibi birçok alanda yüz güldürücü sonuçlar alınabiliyor. Özellikle Örümcek Ağı estetiği, ultraformer, secret, prp, mesoterapi, dolgu, botox gibi ameliyatsız çözümler kısa iyileşme süreleri ve sosyal hayatı etkilemeyen konforuyla yaza cildinizi gençleştirerek hazırlıyor.

DoctorB Angels Theraphy Mucizesi

DoctorB Angels Therapy, yüzün kaybettiği şekli geri kazandırdığı, cilt tonunu eşitlediği, azalan kolajen dokuyu yenileyerek yeni ve genç dokuları oluşturduğu, hepimizin istediği canlanmış bir yüz ifadesinin ortaya çıkmasına yardımcı olan ameliyatsız bir yüz gençleştirme tedavisi. Cilde uygulanan PRP ve Secret uygulamasının hemen ardından kanınızdan ayrıştırılan, konstantre büyüme faktörlü içerik yüzünüze uygualnıyor. Ayrıca tedaviye evde devam edebilmeniz için özel harmanlanmış bir krem ile bir maske oluşturuluyor.

Selülitlerinizi yok edin

Çağımız kadınlarının en büyük problemi ise kuşkusuz selülitler. Sağlıksız beslenme, sigara ve alkol en büyük sebebi olarak görülüyor. Genel olarak deri altı yüzeysel yağ tabakasından kaynaklanıyor. Kilo verme ve sporda az değişikliğe uğrayan bu tabaka, ekstra işlem ihtiyacı doğuruyor. Ultraformer, mesoterapi ve sadece ülkemizde DoctorB Clinic’te uygulanan Bamboo masajı selülit tedavisinde son derece etkili sonuçların alınmasını sağlıyor.

Brezilya Geleneksel Bamboo Masajı

Bamboo masajını Brezilyalı kadınlar selülit tedavisi için özellikle tercih ediyor. Doctor B Clinic doktorlarından Brezilyalı Dr. Gina Moret’in getirtiği bambu masaj çubukları, dar ve girintili, parmakların ulaşamadığı yerlere ulaşarak daha homojen bir dokunuş sağlıyor. Ayrıca Bamboo masajı, liposuction sebebiyle oluşabilecek dalgalanma, yağ dağılımı dengesizliği ve kan dolaşım sistemi bozukluklarına da oldukça iyi geliyor.

HydraFacial ile derin temizlik

HydraFacial, cildi kış uykusundan uyandıran oldukça etkili bir cilt bakımı seansı. HydraFacial tedavisi, burun kenarından ağız kenarına inen kıvrımlar olan nazolabial’lerin, ince çizgilerin ve yoğun cilt lekeleri sorunlarının, yağ, tıkanıklık, cilt kırışıklıklarının ortadan kaldırılmasına yardımcı oluyor. Ayrıca cildin nemlenmesini de sağlayan HydraFacial ardından yapılan maske ve Bambu masajı da benzersiz bir cilt bakımı seansını deneyimlemenizi sağlıyor.

YAZI YUNUS BAŞARAN