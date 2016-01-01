ÜNLÜLERİN UYGUN FİYATLI FAVORİ ÜRÜNLERİ

GÜZELLİK 6 saat önce Cemre Bosnalı

Ünlülerin 50 TL altındaki favori makyaj ve bakım ürünlerini araştırdık.

Ünlü kadınların hep pahalı makyaj veya bakım ürünü kullandığını düşünüyor olabilirsiniz. Ancak bu algıyı yıkacak bir araştırma yaptık. Bakın hangi ünlüler hangi uygun fiyatlı ürünler kullanıyor.

DEVON WINDSOR

“Yoğun ve uzun kirpikleri çok seviyorum. Bu maskara da hiç topaklanma yapmadan bana istediğim kirpikleri sunuyor.”

KARLIE KLOSS

“Kışın dudaklarım ve cildim çok kuruduğu için nemlendiriciler fazla etki etmiyor. Bana en iyi gelen ürün Vaseline Petroleum Jelly. Birkaç kullanımda cildim eski haline dönüyor.”

LILY ALDRIDGE

“Yves Rocher’nin makyaj mendilleri favorim. İçeriğindeki organik papatya öz suyu sayesinde cildim yumuşacık oluyor.”

GIGI HADID

“Çok uzun zamandır John Frieda’nın ürünleri kullanıyorum. Saçlarımı aydınlatıyor ve yumuşacık olmasını sağlıyor.”

EVA LONGORIA

“Bugüne kadar birçok maskara denedim ancak hiçbirinden bu kadar memnun kalmadım. Bu maskaranın en sevdiğim özelliği, kirpiklerimi simsiyah yapması.”

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI