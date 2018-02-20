TÜM DİKKAT TIRNAKLARDA

GÜZELLİK 12 saat önce Dilruba Karaköse

Gigi Hadid'in eşi benzeri olmayan manikürü...

Modeller sadece defilelerde değil günlük hayatlarında da trendleri sergilemeyi fazlasıyla iyi başarıyorlar. Aynı zamanda yeri geldiğinde, kendileri de çok iyi birer trend-setter olabiliyor. Durum böyle olunca akla ilk gelen isimlerden biri de Gigi Hadid. Moda haftalarıyla dolu programında bir defileden başka defileye koştururken bile göze çarpan detayları üzerinde taşımayı ihmal etmiyor.

Geçtiğimiz günlerde havaalanında boy gösteren Hadid, bu sefer kilit bir parçayla değil renkli manikürleriyle dikkat çekti. Tırnak sanatçısı Mei Kawajiri’nin maharetli ellerinden çıkan bu manikürün en farklı kısmı, üstünde yer alan fiyat etiketleriydi.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE