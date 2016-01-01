TOM FORD TREND OLACAK SAÇ VE MAKYAJI BELİRLEDİ

GÜZELLİK 60 dakika önce Cemre Bosnalı

New York Moda Haftası'nda yerini alan Tom Ford, yalnızca kıyafet koleksiyonuyla değil saç ve makyaj seçimiyle de ön plana çıktı.

Kendall Jenner ve Gigi Hadid ile New York Moda Haftası’nı başlatan Tom Ford, yine büyüleyici görüntülere imza attı. Birkaç sezon “şimdi gör hemen al” stratejsini uygulayarak eski koleksiyonlarının dışında çıkan Tom Ford, İlkbahar/Yaz 2018 defilesinde iddialı günlerine geri döndü. Defiledeki mükemmel kıyafetlerin yanı sıra, mankenlerin makyajı ve saçları da çok konuşuldu. Mankenlerin makyajını yapan Pat McGrath, her zamanki gibi harikalar yarattı. Ünlü makyaj artisti, tek tip makyaj görünümü tercih ederek tüm mankenlere glitter siyah eyeliner uyguladı. Bizce blok görünümündeki bu kuyruklu eyeliner’ların simli oluşu, Tom Ford’un ışıltılı dünyasına vurgu yaptı. Hafif ten ve dudak makyajları ise gözleri iyice ön plana çıkardı ve cilde çok doğal bir görünüm kazandırdı. Mankenlerin kısa ve hareketli saç kesimleri ise Orlando Pita’ya aitti. Bizce bu saç modeli 2018’in trend saçlarının başında gelecek. Bayıldık!

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