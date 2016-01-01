TIRNAKLARINIZI YENİ YILA HAZIRLAYIN

GÜZELLİK 7 saat önce Ezgi Şuekinci

Yeni yılın ışıltısını tırnaklarınıza taşımaya hazır mısınız?

Yılbaşı gecesi, tüm bir yılın yorgunluğunu unutmak ve kendimizi iyi hissedeceğimiz aktivitelerde bulunmak için belki de en güzel zaman. Böylesine önemli ve özel bir gece elbette bir dizi hazırlığı da hak ediyor. Özellikle, yeni yılı hoş bir akşam yemeği ya da unutulmayacak bir parti ile karşılayacak olanlar, stil çalışmalarını şimdiden başlatmış durumda. Yaratıcılığınızı ve kişisel tavrınızı gösterebilmeniz için yılbaşı gecesinin kesinlikle iyi bir seçim olduğunu söyleyebiliriz. Peki özenle hazırladığınız kıyafetlerinizi, buram buram yaratıcılık kokan tırnak tasarımlarıyla buluşturmaya ne dersiniz? Yeni bir yılı çağrıştıran, kar taneleri, yılbaşı ağaçları, şapkalar, ve geyikler tasarımlarınıza ilham kaynağı olmak için hazır!

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