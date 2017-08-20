GÜZELLİK 10 saat önce Ecem Becerikli

Atelier Rebul doğum yılına ithafen 3. imza koleksiyonu olan 1985’i yarattı.

Rebul Eczanesi’nin arşivinde saklanan reçete ve formüllerinde kullanılan şifalı bitki ve çiçeklerden oluşan Atelier Rebul’ün etkileyici kokuları bizleri mistik bir yolculuğa çıkarırken şimdi üzerine bir de doğum yılına ithafen çıkardığı koleksiyon oldukça özel. Koku ilhamını şifalı malzemelerden alırken, duyularımızı harekete geçirecek olan notalarsa; kakulenin biberli ve narenciye kokusu, neroli & raventin meyvemsi ve taze kokuları ile birleşiyor. Temel notalarda, yatıştırıcı bir koku veren meşe yosunu, vetiver ve sedir ağacı ile Koleksiyonun kokusu rahatlatıyor. Özgün kokusuyla hem ruhunuzu iyi gelecek hem de kendinizi özel hissetmenizi sağlayacak olan 1895 serisinde, Eau de Parfum, Eau de Cologne, Çubuklu Oda Parfümü, Sıvı Sabun, Duş Jeli ve El & Vücut Losyonu yer alıyor.

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