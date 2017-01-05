TAKİP EDİLMESİ GEREKEN 5 GÜZELLİK BLOGGER’I

GÜZELLİK 22 saat önce

Bitmeyen güzellik tutkumuzu perçinleyen, birbirinden yetenekli 5 isim...

Son zamanlarda instagram ve youtube’un gücünün ve etki alanlarının ne kadar arttığını söylemeye pek gerek yok aslında. Popüler kültürün etkisiyle takibe aldığımız bir çok influencer, ilgi alanlarına göre sosyal medya hesaplarını şekillendirse de, kadınların en çok ilgi duyduğu güzellik seltörü burada da etkisini gösteriyor. Sayısı hızla artan güzellik blogger’larından takip edilmesi gerekenleri sizin için listeledik;

Beauty Is Boring @beautyisboring_

Makyaj artisti ve fotoğrafçı Robin Black tarafından kurulan Beauty is boring, ismiyle biraz dikkat çekici aslında. Aynı makyajlardan sıkılanlar için biçilmiş kaftan olan bu instagram hesabının aynı zamanda bir blog sayfası da bulunuyor.

Wendy Rowe @wendyrowe

15 yıldır Burberry Beauty ile çalışan makyaj artisti Wendy Rowe, Sienna Miller ve Victoria Beckham’ı kırmızı halı için güzelleştiren isimlerden. Kendi adını taşıyan blog sayfasında da paylşatığı videolarla oldukça bilgilendiri.

Pixiwoo @pixiwoos

2 milyonu aşan Youtube kanallarıyla başarıyı yakalayan Samantha Chapman ve Nicola Haste Chapman, hepimizin severek kullandığı Real Techniques isimli makyaj fırçalarının da yaratıcıları. Videolarını izledikçe yaptıkları makyajların ne kadar harika olduğunu bir kere daha anlıyorsunuz.

Zoe Sugg @zoella

O da Youtube kanalı ile kısa zamanda tanınan isimlerden. Daha çok Zoella ismiyle sosyal medya da biliniyor. 11 milyonluk takipçi sayısıyla ciddi işlere imza atarken, kurduğu Zoelle Beauty güzellik markası ise bunlardan biri.

Lisa Eldridge @lisaeldridgemakeup

Daha önce Chanel ve Shiseido gibi markalarla çalışan, Face Paint: The Story of Makeup isimli kitabın yazarı Lisa Eldridge de makyaj artisti olan isimlerden. Uzun zamandır Lancome’un global kreatif direktörlüğünü yapan Eldridge, Youtube kanalında paylaştığı makyaj videolarıyla da büyük beğeni topluyor.

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE