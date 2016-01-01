SUE UEMURA’DAN SUPER MARIO SÜRPRİZİ

GÜZELLİK 2 gün önce

İki ikon bir araya gelirse ne olur?

90’ların birbirinden özel ve hatrımızda kalan pek çok detayı var. Ama bunların en büyüklerinden biri, tüm jenerasyonu etkisi altına alan, video oyunlarının en meşhurlarından Super Mario. Nintendo tarafından geliştirilen bu oyun, teknolojinin gelişmesiyle birlikte unutulmaya yüz tutsa da, ikonik olmaktan geri kalmıyor. Hatta öyle ki şimdilerde bir makyaj koleksiyonun baş kahramanı olarak karşımıza çıkıyor.

Hollywood yıldızlarının vazgeçemediği kirpik kıvırıcısının mucidi, Japon kozmetik markası Shu Uemura, Nintendo ile nostaljik ve eşşiz bir makyaj koleksiyonuna imzalarını atıyor. Makyaj temizleme yağı, eyeliner, far paleti, makyaj kutusu ve ruj gibi ürünlerin yer aldığı Shu Uemura x Super Mario koleksiyonu için biraz daha beklememiz gerekiyor. Zira türünün tek örneği olarak 1 Kasım’da satışa sunulacak.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE