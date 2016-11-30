SPOR
YOGA’NIN GÜCÜ ADINA
Çok uzun zamandır varolan bir felsefe yoga, yeni yeni yaygınlaşırken sizde tanışmak için daha fazla geç kalmayın.
Dünyada her geçen gün daha da yaygınlaşan yoga merkezleri, Instagram’da sürekli denk geldiğimiz yoga eğitmenleri ister istemez bizimde kafamızda neymiş bu yoga da herkesin bu kadar odak noktası haline geldi sorusunu oluşturuyor.
Yoga aslında birlik, bütünlük demek. Aslında bu tanımlamadan bir çok anlam çıkarılabilir mesela, beden ve zihin bütünlüğü veya evren ile vücudun bütünlüğü gibi. Ama kesin olan birşey var o da yogada ikililiklere yer verilmediği. Yoga deyince birçok kişinin aklına bağdaş kurmuş insanlar ve tütsü kokuları geliyor olabilir fakat yoga bundan çok daha fazlası. Sağlıklı yaşamın popülerleştiği bu günlerde aslında yoga hepimizin ihtiyaç duyduğu bir kaçış noktası. Güne daha mutlu başlamak, vücudunuzun esnekliğine şahit olmak veya solunum sisteminizi geliştirmek yoganın yararlarından bir kaçı. Aynı zamanda sadece meditasyon değil bir egzersiz seçeneği. Yogada tek bir tür yok, yani beklentinize ve ihtiyaç duyduğunuz şeye göre istediğiniz türü seçebilirsiniz.
Size ilham kaynağı olucak bu instagram hesaplarına bir göz atın.
Bu Cumartesi 14:00’te (13May) Ankara’da 2 saatlik bir yoga dersi vereceğim. Güçlendirici bir akış olacak. Herkese açık. Beklerim 🙂 Katılım için vakit kaybetmeden kaydolun👉🏼 Kayıt için: Yeliz Altunkaynak yaltunkaynak@hotmail.com 0 555 268 24 56 Mekan: Stüdyo İZ Mutlukent Mah. Beyköy Sitesi No:48 ANKARA #yogaturkey #yogajournalturkiye #ankara #ankarayoga #yogaankara #yoga #vinyasa #powervinyasa #freedomvinyasa #advaytayoga #meditation #yinyoga
Beden ve zihnin yaptığımız tanımlar dışında iki ayrı şey olmadığını hatırlamak/öğrenmek çok garip. Ne yapıyorsak bedenimizle yapıyoruz ve ne yapıyorsak zihnimizin içindekiler buna bağlı olarak değişiyor ve hatta buna bağlı olarak beynimiz fizyolojisini değiştiriyor. Düşünceler kötü, düşüncelere bakmayalım takılmayalım diyoruz ama iyi düşünceler aslında psikolojik dayanikliligimizi arttırıyor ve kötü hislerle başa çıkabilmemizi sağlıyor. Ama iyi fiziksel hisleri hissedebilmek ve iyi düşüncelerin keyfini çıkarabilmek zor bu yüzden genelde deneyimlerimiz olumsuz hislerin baskın olduğu bir düzeyde ilerliyor. Yoga ve meditasyon bunu kırabilmenin en etkili yollarından biri. Çünkü beden farkındalığını da işin içine katıyorsunuz. Sadece zihinle ilerlemeye çalışmaktan çok daha keyifli bedene dürtülerini ortaya koyabileceği bir alan tanımak… #organicintelligence #human #empowerment #and #resiliency #training #yogawithbugu #yoga #meditation #everywednesday #at6pm #ozgurstudyo #özgürstüdyo #esentepe #hergunyoga #yogajournalturkiye #mindfulness #allowing #impulses
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