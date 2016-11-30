YOGA’NIN GÜCÜ ADINA

SPOR 8 saat önce

Çok uzun zamandır varolan bir felsefe yoga, yeni yeni yaygınlaşırken sizde tanışmak için daha fazla geç kalmayın.

Dünyada her geçen gün daha da yaygınlaşan yoga merkezleri, Instagram’da sürekli denk geldiğimiz yoga eğitmenleri ister istemez bizimde kafamızda neymiş bu yoga da herkesin bu kadar odak noktası haline geldi sorusunu oluşturuyor.

Yoga aslında birlik, bütünlük demek. Aslında bu tanımlamadan bir çok anlam çıkarılabilir mesela, beden ve zihin bütünlüğü veya evren ile vücudun bütünlüğü gibi. Ama kesin olan birşey var o da yogada ikililiklere yer verilmediği. Yoga deyince birçok kişinin aklına bağdaş kurmuş insanlar ve tütsü kokuları geliyor olabilir fakat yoga bundan çok daha fazlası. Sağlıklı yaşamın popülerleştiği bu günlerde aslında yoga hepimizin ihtiyaç duyduğu bir kaçış noktası. Güne daha mutlu başlamak, vücudunuzun esnekliğine şahit olmak veya solunum sisteminizi geliştirmek yoganın yararlarından bir kaçı. Aynı zamanda sadece meditasyon değil bir egzersiz seçeneği. Yogada tek bir tür yok, yani beklentinize ve ihtiyaç duyduğunuz şeye göre istediğiniz türü seçebilirsiniz.

Size ilham kaynağı olucak bu instagram hesaplarına bir göz atın.

Incredible Dancer Pose ❤️ @dylanwerneryoga & @aloyoga Yoga Inspiration (@yogainspiration)’in paylaştığı bir gönderi ( 12 Haz 2017, 17:18 PDT )

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