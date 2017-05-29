YOGANIN 5 ETKİSİ

SPOR 14 saat önce

Sadece fit olmak dışında, yoganın vücudumuzda yarattığı 5 mükemmel etki mercek altında.

Yakın zamana kadar çoğumuzun ruhsal dinginlik için yapıldığına inandığımız ve hala bazılarımızın bu şekilde düşündüğü yoga, sanılanın aksine, biraz da sosyal medyanın gücüyle bu tabuları yıkmayı başardı ve başarmaya da devam ediyor. Yavaş yavaş insanlar, yoganın vücut sağlığı için ne kadar etkili ve faydalı olduğunu tecrübe etmeye başlarken, bizler de yoganın 5 faydasını sizler için derledik.

Migren üzerinde etkili

Yapılan bir çalışmayla desteklenen bu durumla birlikte, haftada beş kez bir saat yapılan yoga, migrene eğilimli kişiler üzerinde baş ağrısı sıklığında ve şiddetinde azalmaların olduğunu ortaya koyuyor. Yani eğer migrenle başınız dertteyse yoga doğru bir tercih olabilir.

Kilo ve yağ kaybı

Doğru yapılan herhangi bir egzersiz, muhakkak vücudumuzda gözle görülür sonuçlar elde etmemize yardımcı olacak. Ancak zorlayıcı bir yoga dersi yaklaşık 200 kalori yakmanızı sağlarken, stres seviyenizi de azaltacağından buna bağlı yeme isteğinizi de ortadan kaldırmayı destekliyor. Sonuç sağlıklı ve fit bir vücut.

Güç ve esneklik

Kendi vücut ağırlığınızla birlikte yaptığınız hareketlerle birlikte, yoganın en göz önünde olan etkileri şüphesiz vücudunuzun zamanla güç kazanması ve aynı zamanda esnek olması. Instagram’da oldukça popüler olan Cat Meffan ve Shona Vertue ise en güzel örneklerden.

Stres ve kaygıya elveda

Yoga aslında tamamiyle beden ve zihin arasında bir köprü görevi görüyor. Özellikle denge söz konusu olduğu için yoga esnasında düşündüğünüz tek şey hareketlerini doğru ve dengeli yapmanız. Hal böyle olunca bu egzersizler stres seviyenizi bir hayli azaltmaya yardımcı oluyor.

Kronik ağrılar

Yine yapılan bir çalışma sonucunda yoganın açığa çıkan etkilerinden biri de bel ağrısı, fibromiyalji ve artrit gibi kronik ağrılara sahip kişilere yardım ettiği. Ağrılarınızın hafiflemesine yardımcı olmasıyla birlikte herhangi bir sakatlık yaşanmaması için tecrübeli bir yoga eğitmeniyle çalışmakta fayda var.

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE