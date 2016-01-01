TECHNOGYM İLE APPLE WATCH İŞBİRLİĞİ

SPOR 11 saat önce

Fitness ekipmanları devi Technogym ile Apple'dan oldukça kullanışlı ve zekice bir işbirliği haberi geldi.

Geçtiğimiz aylarda tüm dünyanın gözleri Apple’ın yeni gelişmeleri ve birçok yenilikleri gözler önüne serdiği WWDC ya da bir diğer adıyla Küresel Geliştirici Konferansı’na çevrilmişti. Açıklanan birçok yeniliğin içinde öyle bir detay vardı ki, spor aşıkları oldukça mutlu oldu. Apple, giyilebilir teknoloji alanındaki lider marka olarak yer almasını borçlu olduğu cihazı Apple Watch’un yeni işletim sistemini tanıttı. Ayrıca Technogym kardiyo ekipmanlarıyla da uyumlu olacağını ekledi.

Technogym, 1983 yılında İtalya’da hayata geçmiş, sağlıklı yaşamı destekleyen ürünleriyle popülerleşmiş, dünyanın en büyük fitness ekipmanları markası ünvanını elde etmiş bir şirket. Şu andaki piyasada bulunan fitness salon ekipmanlarının çoğu onların elinden çıkıyor. Son yıllarda artan nesnelerin interneti (IoT) kavramını da bünyelerindeki ekipmanlara entegre ederek, sağlıklı veri akışını da destekliyorlar.

YAZI YUNUS BAŞARAN