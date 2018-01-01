SPORSUZ ASLA

SPOR 7 saat önce Dilruba Karaköse

Demi Lovato, büyüleyici sesinden sonra Fabletics ile tasarımcı yönünü de konuşturuyor.

Spor yapanlar daha iyi bilirler ki, alınan her yeni parça insanı hareketli bir yaşama daha çok teşvik eder. Hele işin içine önemli işbirlikleri de dahil olursa, spor giyime gönül vermek adeta kaçınılmaz olur. Kate Hudson’ın yüzü ve kurucularından olduğu Fabletics, iki sezondur Demi Lovato ile koleksiyonlar hazırlayarak bu duruma örnek oluyor. 2018’de ise ikili tekrar bir araya gelmeye karar veriyor. Lovato’nun hayat tarzından ilham alarak oluşturulan, ayakkabıdan tayt ve spor çantalarına kadar çeşitli parçaların yer aldığı kapsül koleksiyon, spor tutkunlarının ilgisini kesinlikle çekecek türden.



YAZI DİLRUBA KARAKÖSE