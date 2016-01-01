SPORA GERİ DÖNMEYE YARDIMCI 3 İPUCU

SPOR 1 gün önce

Yaz ayı deyince akla tatil geliyor. Bu da spor salonuna ara vermemizi gerekli kılıyor.

Vücut rahata alışınca spor salonuna dönüş, hem zihinsel hem de fiziksel olarak bir hayli zor oluyor. Kişisel antrenör Cedric Betis, uzun ve sıcak yaz aylarında yetersiz antrenmanlardan nasıl kurtulacağınıza dair uzman ip uçları paylaştı. Bu üç önemli bilgi, sizi spor salonlarına ve hayalinizdeki vücuda sahip olmak için verdiğiniz çabaya daha kolay bağlayacak!

1. Spor salonuna ara verdiğiniz zaman, geri dönüşünüzde spora yeni başlayanlar gibi çalışmanızı tavsiye ederim. Sadece birkaç hafta olsa bile… Vücut, bir süre egzersiz yapmaz ise genellikle nöromusküler uyarmalara ihtiyaç duyar. Yani kaldığınız yerden devam etmeye çalışırsanız eğer bunu başaramaz ve motivasyon eksikliğine maruz kalırsınız. Çünkü vücut bir miktar güç ve kas kaybı yaşamış olacaktır.

2. Egzersizlerin yükünü ve hacmini azaltın. Bu en akıllı yoldur. Örneğin tatil öncesi ‘5 set – 10 tekrar Squat yapıyordunuz. Bunu tatil sonrası 3 ya da 4 set 8 tekrar’ şeklinde yapın. Unutmayın bu bir süre için geçerli olacak. Geri çekilmiş gibi hissetmeyin. Her setten sonra, eğer kendiniz rahat hissederseniz, yükü artırın.

3. Başlangıçta tekrar DOMS ağrıları ( başlangıç ağrıları ) çekilebilir. Kas dokusunda oluşan mikroskobik yırtıkların neden olduğu iltihaplanma, hassaslaşır ve antrenmandan 24-72 saat aralığında bu ağrılar artar. Bunu azaltmak için bu adapte programı önemlidir.

Sadece enerjinizi toplayın. Tatil dönüşü 5 gün harekete geçemeyeceksiniz. Hatta 1. Gün spor salonuna gitmenizin bir önemi yok.