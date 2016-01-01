SPOR YAPMAYA ÜŞENENLER İÇİN FİT KALMANIN YOLLARI

SPOR 6 saat önce Cemre Bosnalı

Hem vücudunuz fit görünmesi isteyip hem de spor yapmaya üşenenlerdenseniz, önerdiğimiz 4 basit yolu rutin haline getirebilirsiniz.

Çoğumuz işten çıkıp spor yapma gücünü kendimizde çok zor buluyoruz. Dolayısıyla ne kadar fit kalmak istek de spor yapamadığımız için bu hayalimiz suya düşüyor. Ancak yapacağınız birkaç hareketle kolay yoldan yoldan fit kalmak mümkün.

Televizyon izleyiş şeklinizi değiştirin

Çoğumuz işten eve gelip kendimizi televizyonun karşısına atıyoruz. Ancak koltuğa yayılmış bir şekilde oturmanın postürünüzü kötü bir şeklide etkilediğini biliyor musunuz? Düzgün bir duruşun yanı sıra esnek bir bedeninizin olmasını istiyorsanız televizyon izlerken koltuğa değil yere oturun ve stretching egzersizleri yapın.

3 dakikalık squat

Spor programlarının olmazsa olmaz egzersizi squatı, sıkı kalçalara sahip olmak için günde birkaç dakika bile olsa yapmalısınız. Setler halinde yapmaya üşeniyorsanız her gün 3 dakika squat pozisyonunda oturmayı deneyebilirsiniz. Birkaç hafta içerisinde farkı hissedeceksiniz. Bu arada size bir kolaylık daha söyleyelim. Bu hareketi dolgu topuklu ayakkabılarınızla yapmak çok daha basit!

Oturma sürenizi kısaltın

Ayakta durarak günlük verdiğiniz kaloriyi arttırdığını hatırlatalım. Dolayısıyla özellikle ofiste çalışıyorsanız sık sık mola verip birkaç dakika ofis içerisinde dolanın. Hatta mümkünse bu küçük gezintiyi dışarıda da yapabilirsiniz. Çok yüksek katlı bir bina da çalışmıyorsanız da asansör yerine merdivenleri kullanın. Bunun yanı sıra toplu taşımaya biniyorsanız oturmak yerine ayakta durmayı tercih edin. Hafta sonu bara gittiğiniz zamanlarda da oturmak yerine dans edin!

Kendinizi dışarı atın

Havanın güzel olduğu zamanlarda evden dışarı çıkın. Özellikle hafta sonları birkaç saatinizi ayırıp deniz kenarında veya parklarda tempolu yürüyüş veya koşu yapın. Temiz hava ruhunuza ve zihninize çok iyi gelecek. Sonrasında kendinize bir kahve ısmarlayarak gününüzü daha da eğlenceli kılabilirsiniz.

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI