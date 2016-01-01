SIKI KALÇALARI KİM SEVMEZ?

SPOR 2 saat önce Cemre Bosnalı

Mükemmel bir kalçaya ve selülitsiz bacaklara sahip olmak hiç de tahmin ettiğiniz kadar zor değil.

Elastikiyetini ve eski sıkılığını kaybetmiş kalça ve bacaklarınızı sıkılaştırmak ve eski formuna sokmak için evde düzenli egzersiz ve kozmetik ürün kullanmayı deneyin. İşe öncelikle cildinizi sıkılaştıracak ve selülit görünümünüzü azaltacak ürün kullanımıyla başlayın. Tabii bu iş için istikrar önemli. Sabah-akşam düzenli olarak kreminizi bacaklarınıza ve kalçanıza masaj yaparak sürün. Ancak sadece ürün kullanımı yetmiyor. Bunun için egzersizle desteklemek de şart! Kalça hareketleriyle daha sıkı ve şekilli kalçalara sahip olabilirsiniz. Bunun dışında günde 45 dakika tempolu yürüyüş yapmayı ihmal etmeyin.

Şu hareketleri deneyebilirsiniz:

Sırtınız düz olacak şekilde dirseklerinizi ve dizlerini mata koyun. Sırasıyla bacaklarınızı uzatarak yavaşça havaya kaldırıp indirin. 2’şer set 15’er tekrar ile başlayabilirsiniz. Bir diğeri ise tabii ki squat. Squat’tan kısa sürede geri dönüş almak için hareketi yaparken dumbell kullanın.

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI