SAĞLIK DOSTU SOĞUK HAVALAR

SPOR 19 dakika önce Ilgaz Gökırmaklı

Soğuk havalar spor yapmak için engel değil, üstelik en verimli zaman bile olabilir…

Soğuk havanın keskinliği, güneşten uzak geçen sabahlar spor yapmak için motivasyonunuzu düşürüyor mu? Öyleyse sizi yeniden harekete geçirecek harika bir haberimiz var! Soğuk havada yaptığınız egzersizler, normale göre daha hızlı kilo vermenizi ve forma girmenizi sağlıyor. Kış aylarında hepimiz kapalı mekânlardaki sporlara yönelirken, araştırmalar soğuk havalarda yürümemizi ya da koşmamızı öneriyor. Neden mi? Çünkü soğuk hava daha fazla kalori yakmamızı sağlıyor.

Albany Üniversitesi’ndeki bir araştırma, 15 ila 23 derece arasındaki sıcaklıklarda yürüyüş yapan kişilerin, 50’li yaşların ortasında yükselen insanlara göre yüzde 34 daha fazla kalori yaktıklarını gösterdi. Kısacası bedenimiz sıcak kalmak için daha fazla enerji harcıyor, bu durumda kaloriler daha hızlı kayboluyor. İyi bir çift eldiven ve sağlam bir koşu ayakkabısı almanın tam vakti!

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