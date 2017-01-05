NEW BALANCE KOŞUSUNA GERİ SAYIM

SPOR 2 saat önce

New Balance Bozcaada koşusunun 7.si 13 Mayıs'ta gerçekleşiyor.

Spor yaparken kendinizi mutlu hissedeceğiniz, şehirden uzaklaşarak aynı zamanda nefes alacağınız bir etkinlik kapıda. Bozcaada’nın eşsiz ve huzur veren güzelliğinin etrafında şekillenen ve spor tutkunlarının yakından takip ettiği New Balance Bozcaada Yarı Maratonu ve 10K Koşusu’na sayılı günler kaldı.

13 Mayıs Cumartesi günü 7.si düzenlenecek olan, profesyonel olduğu kadar amatör sporcuların da katıldığı koşu bir yandan da festival havasıyla yaza merhaba diyor. Parkuru tamamlayan sporcular dinlenme alanlarında gerçekleştirilecek aktiviteler ile yorgunluklarını atarken, Bozcaada meydanında kurulacak stant ve etkinlik alanlarında izleyicilerle sosyalleşmenin yanı sıra enfes ada lezzetlerini tatma olanağı da elde edecekler. Çocukları da es geçmeyen New Balance, 4.sü gerçekleştirilecek ve 4-8 yaş arası minik sporcuların katılacağı “Minikler Maratonu”na da yer veriyor olacak.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE