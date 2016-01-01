GAL GADOT DURMAK BİLMİYOR

SPOR 24 saat önce Dilruba Karaköse

Wonder Woman'ımız, Reebok ile güçlü, dayanıklı ve kendine güvenen kadınlara sesleniyor.

Wonder Woman filmiyle oluşturduğu güçlü karakteri, Gal Gadot’u gittikçe daha popüler bir hale getirirken farklı markalar da bu durumu dikkatle takip ediyor. Öncü fitness markası Reebok ise kadınlara ve gelecek nesillere ilham vermek için dünyaca ünlü Hollywood yıldızıyla yollarını birleştirme kararı aldı. “Be More Human” mottosuyla insanı fiziksel, zihinsel ve sosyal olarak geliştirmeye teşvik eden Reebok, Gadot ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında fitness’ın herkes tarafından erişilebilir olmasını ve kadınları güçlendirmeyi hedefliyor. Reebok’un, Gal Gadot’nun yanı sıra, Victoria Beckham, Gigi Hadid ve Ariana Grande gibi kendi dünyasını yaratan kadınlarla da önemli işbirlikleri bulunuyor.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE