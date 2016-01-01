FITINTIME İLE ŞEHİRE DÖNÜŞ BAŞLIYOR!

SPOR 1 gün önce Yunus Başaran

Geçtiğimiz yıllarda ülkemize gelen ve kısa sürede birçok kişi tarafından sevilen Fitintime, yeni sezonda da mucizeler yaratmaya hazırlanıyor.

Son yıllarda hayatımıza çeşit çeşit spor teknolojileri dahil oldu. Bunların en ilgi çekenlerinden biri, kısa zamanda etkili sonuçlar görmenizi sağlayan Fitintime.

Ems teknolojisiyle, kasların çalışma prensibini taklit eden bu teknoloji için tek yapmanız gereken spor ayakkabılarınızı yanınıza almak ve günde sadece 25 dakika ayırmak, haftanın ise tek günü salona uğramak. Biraz fazla tembel işi gibi görünse de olay tamamiyle bunun dışında.

Antrenman yaptığınız sırada beynimizin, kaslarımızı harekete geçirmek ve geliştirmek için minik frekanslarda elektrik sinyalleri yolluyor. EMS teknolojisi ise bu frekansların daha yoğun versiyonlarını, dışarıdan büyük kas kütlesindeki en derin kas liflerine bile ulaşmasını sağlayarak harekete geçiriyor. Zamanın bu kadar kısa olmasının bir diğer sebebi de, spor salonlarındaki egzersizler esnasında kas gruplarını parça parça çalıştırıp, Fitintime‘da ise alanında uzman eğitmenler ile kas gruplarını, iyi düşünülmüş, kişiye özel egzersizlerle toplu halde çalıştırabiliyor olmanız.

Özge Ulusoy, Deniz Akkaya, Didem Soydan, Gonca Vuslateri, Demet Evgar, Burcu Özberk, Burcu Esmersoy, Feryal Gürman gibi ülkemizin önde gelen starlarının Fitintime müdavimleri arasında olduğunu göz önünde bulundurursak, bu teknolojinin ne denli gelecek vaat ettiğini görebiliyoruz.

Siz de yazın şu son günlerinde kendinizi iyi hissetmek, kısıtlı zamanınızda forma girmek, şehir hayatının koşuşturmasından küçük bir kaçamak yapmak istiyorsanız, Fitintime‘ın yeni sezon avantajları hakkında bilgi almalısınız. Daha fazla bilgi edinmek için, www.fitintime.com.tr adresini tıkla, hadi!

Şehire dönüş başlıyor!

YAZI YUNUS BAŞARAN