EVDE UYGULANABİLECEK 5 YÜZ YOGASI EGZERSİZİ

SPOR 9 saat önce Cemre Bosnalı

Yoga uzmanı Danielle Collins evde yapabileceğimiz 5 yüz yogası egzersizi önerdi. Genç kalmaya destek verecek bu hareketleri deneyin deriz.

Kırışıklıklar veya sarkmalar için genel olarak botoks ya da dolgu tercih ediliyor. Ancak evimizde maksimum 10 dakikamızı ayırarak yüz yogası yapsak yaşlanmayı doğal yollarla durdurmuş olacağız. Hadi üşenmeyi bırakalım ve bugünden itibaren hep beraber yüz yogasına başlayalım, ne dersiniz? Eğer profesyonel olarak yüz yogası yapmak isteseniz www.yogadayoga.com sitesini ziyaret edebilirsiniz. Zeynep Şensoy’un verdiği grup ya da özel dersler oldukça yararlı. Aklınızda bulunsun!

1. Göz

Orta parmağınızı kaşınızın başladığı yere, işaret parmağınızı ise göz kenarınıza koyup baskı uygulayın. Bu sırada tavana bakarak gözlerini sıkıp gevşetin. 6 kere bu hareketi yaptıktan sonra ellerinizi çekmeden gözlerinizi sıkıca kapatın ve 10 saniye bekleyin. Bu hareket kan dolaşımınızı hızlandırarak kırışıklıklarınızı en aza indirecek.

2. Yanak

Dudaklarınızla dişlerinizi saklayıp “O” harfi yapın ve bu şekilde 6 kere gülümseyin. Daha sonra işaret parmağınızı çenenize koyup bastırın. Gülen suratınızı bozmadan çenenizi açıp kapayın bu sırada da başınızı önce arkaya sonra aşağıya verin. Bu hareket yanaklarınızın sarkmasını önleyecek.

3. Alın

İki elinizi alnınıza koyun ve parmaklarınızı yumuşakça şakaklarınıza doğru kaydırın. 10 kere tekrarlayın. Bu hareket alın çizgilerinizde botoks etkisi yaratacak.

4. Kaş

İşaret parmaklarınızı göz altlarınıza yerleştirin, dudaklarınızla dişlerinizi saklayın ve yukarı bakarak gözlerinizi 30 saniye boyunca kırpıştırın. Bu hareket kaşlarınızın kalkmasını sağlayacak.

5. Boyun ve gıdı

Kafanızı arkaya doğru atın. Parmaklarınızı çenenizin altına koyup köprücük kemiklerinize doğru hafif baskı uygulayarak indirin. Bu hareketi iki kere yaptıktan sonra başınızın pozisyonunu bozmadan cildiniz gerilecek şeklide parmaklarınızı köprücük kemiğinize koyun. Dudaklarınızı büzerek boyun bölgenizi iyice gerin. Bu hareket gıdınızın çıkmasını engelleyecek ve boynunuzun yaşlanmasını geciktirecek.

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI