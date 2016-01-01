EVDE SPOR İÇİN 5 UYGULAMA

SPOR 1 saat önce

Spor merkezine gidecek vakit bulamayan için akıllı telefonlara özel 5 egzersiz uygulaması.

Yoğun iş hayatı, bitmek bilmeyen şehir trafiği ve soğuk havalar spor merkezine gitme arzumuzu gün geçtikçe azaltıyor. Ayrıca hata yaparak kendini rezil etmekten korktuğu için yabancılar arasında spor yapmak istemeyen kişi sayısı da oldukça fazla. Neyse ki akıllı telefonlar sağ olsun, artık spor merkezine gitmeden de adeta yanımızda özel bir spor eğitmeni varmış gibi egzersiz yapmak mümkün. Yeter ki sizler spor yapacak motivasyonu kendinizde bulun. Hazırsanız, sizleri yeni spor arkadaşlarınızla tanıştıralım? İşte en çok konuşulan 5 egzersiz uygulaması…

1. SWORKIT

Yoga, cardio, güçlendirme ve esneme hareketleri gibi birçok farklı spor yöntemini içinde barındıran Sworkit uygulaması özellikle amatör sporcular için geliştirildi. Günlük hayat rutinine spor yapma alışkanlığını yeni eklemek isteyenler için onlarca farklı how-to-do videosu yer alıyor. Üstelik yaş, boy, kilo ve hayat tarzınıza dair sorduğu birkaç soruyla sizlere özel programlar geliştirme özelliğine de sahip.

2. JOHNSON & JOHNSON 7-MINUTE WORKOUT

Çok yoğun bir iş ve ev hayatınız olduğu için spor yapmaya ayıracak vaktiniz yok mu? Eğer bu yoğunluk içinde kendinize evde yedi dakika ayıraibilirseniz, size ilginizi çekecek bir uygulama önerimiz var: Johnson & Johnson 7-Minute Workout. Sabahları duşa girmeden sadece yedi dakikada uygulayabileceğiniz çeşitli egzersizlerin yer aldığı uygulamada farklı seviyelerde programlar bulunuyor.

3. DAILY BUTT WORKOUT

Yeni neslin en vazgeçilmez spor türü squat. Eğer bu egzersiz yöntemini tüm zorluklarına rağmen hayat tarzınız haline getirirseniz, hiç şüphesiz herkesin hayran kalacağı bir vücuda sahip olacaksınız demektir. Ancak birçok kişi bölgesel sıkılaşmayı hedefleyen squat hareketlerini spor salonlarında yapmaktan çekiniyor. İşte bu noktada Daily Butt Workout uygulaması devreye giriyor. Tüm hareketlerin uygulama şekillerini, farklı seviyelerini ve detaylı anlatım videolarını sizler için bir araya getiriyor.

4. FITNESS BLENDER

Psikolog Kelli Seggars ile spor eğitmeni olan eşi Daniel Seggars tarafından 2010 yılında kurulan Fitness Blender’ın YouTube kanalında 300’den fazla egzersiz video’su yer alıyor. Her biri 30 ile 60 dakika arasında olan bu video’larda yogadan demir toplarla ağırlık çalışmalarına kadar aklınıza gelen tüm spor çeşitleri bulunuyor.

5. POCKET YOGA

Artık kendi yoga stüdyonuzu yanında taşıma şansına sahipsiniz. Pocket Yoga aplikasyonu istediğiniz yerde kendi yoga programınızı uygulama fırsatını sunuyor. İçerisinde yüzlerce farklı yoga videosu yer alıyor. Her birinin nasıl uygulandığı ve vücudunuza olan faydaları detaylı bir şekilde belirtiliyor. Size düşen yoga tarzınızı, zorluk derecesini, uygulamak istediğiniz zaman süresini belirlemek.

BONUS: CHARITY MILES

Spor yaparken dünyanın farklı noktalarında yardıma muhtaç olan kişilere yardım etmeye ne dersiniz? Johnson & Johnson, Chobani ve Humani gibi markaların sponsorluğunda geliştirilen Charity Miles uygulaması bir taşla iki kuş vurarak kalbimizi feth ediyor. Akıllı telefonlarınızdan hareketlerini ölçerek her 1 km bisiklete bindiğinizde, koştuğunuzda ya da yürüdüğünüzde uygulama sizler için çeşitli yardım kuruluşlarına 5 cent bağışlıyor.