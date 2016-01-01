ŞEHİRDE KULLANILABİLECEK 5 RENKLİ GÜNEŞ KREMİ

GÜZELLİK 12 saat önce

Cildinizi güneşin zararlı etkilerine karşı koruma altına alırken pürüzsüz bir cilt görünümü elde etmek renkli kremlerle mümkün.

Cildinizdeki lekeleri ve akne izlerini kapatmadan dışarı çıkmak istemiyor ancak bu yaz sıcaklarında da yüzünüze fondöten sürmek istemiyorsanız renki güneş koruyucular sizin için oldukça ideal. Hem cildinizdeki kusurları gizleyen hem de güneşe karşı koruma sağlayan bu renkli kremlerle her an pürüzsüz bir cilt görünümüne sahip olabilirsiniz.



Garnier Ambre Solaire BB Krem

Garnier’nin SPF 50 güneş korumasına sahip olan bu BB kremi; cilt rengini eşitliyor, cilde canlılık veriyor, nemlendiriyor ve cilde UVA/UVB ışınlarına karşı koruma sağlıyor. 54,90 TL

Avene Tinted Cream

Bu renkli güneş koruyucu UVA ve UVB ışınlarına karşı yüksek koruma sağlarken E vitamininin antioksidan etkisiyle serbest radikallere karşı savışıyor. Işıltı ve renk veren doğal yapısı ile cilt kusurlarının kapatılmasına yardımcı oluyor. 79 TL

Bioderma Photoderm Nude Touch

Bioderma’nın bu güneş kremi renkli formu ile cilde doğal bir bronzluk veriyor ve cildi güneşin zararlı etkilerinden koruyor. Yumuşak dokusu ile de pürüzsüz bir görünüm sağlıyor. 99,50 TL

Shiseido Sports BB Cream

Cildinizi daha sağlıklı bir görünüme getiren Shiseido Sports BB Cream’i, hafif formülü sayesinde günlük hayatınızın her alanında kullanabilirsiniz. Cilde doğal bir bronzluk sağlarken ışınlardan sizi koruyarak nemlenmesine de destek veriyor. 151 TL

Sephora Bronzlaştırıcı Vücut Losyonu

Cildi kademeli olarak bronzlaştıran bu vücut losyonu, cildinizi güneşten korurken size doğal bir bronzluk sunuyor. 39,90 TL

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI